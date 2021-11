Donna trovata morta in una pozza di sangue nell’Ennese

PALERMO – Una donna di 69 anni è stata trovata morta dai carabinieri ad Aidone, in provincia di Enna. Il corpo si trovava in una pozza di sangue. Ad allertare i militari è stata una telefonata dei vicini di casa del quartiere San Giacomo, nel centro storico di Aidone. Le indagini sono condotte dai carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Piazza Armerina, che hanno ascoltato alcuni familiari. L’ipotesi del suicidio che era stata riferita inizialmente ai militari è caduta davanti alle evidenze constatate dai carabinieri giunti sul posto e ora si indaga per omicidio.