Autocisterna piena di Gpl esce di strada e si ribalta

ROMA – Un’autocisterna che trasportava circa 12mila litri di Gpl si è ribaltata dopo essere finita fuori strada. È successo questa mattina, verso le 8.20, in via Tivoli a Gallicano nel Lazio. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Palestrina, il Carro rilevamento radioattivo chimico, il nucleo Nbcr, nucleare – biologico – chimico – radiologico, e il Carro Travasi.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di travaso e messa in sicurezza.