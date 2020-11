Europa Donna e Ibm: “Più conoscenza e prevenzione per mettere ko il tumore al seno”

ROMA – Sono 377mila le nuove diagnosi di tumore nel 2020; 6mila in piu’ rispetto allo scorso anno. Tra i tumori piu’ diffusi c’e’ quello del carcinoma della mammella che corrisponde al 14,6% di tutte le nuove diagnosi di tumore e che ha la prognosi migliore grazie a diagnosi precoci e cure di ultima generazione. Questi i numeri diffusi dall’Istituto superiore di sanità che sono stati al centro del seminario di welfare aziendale di questa mattina, promosso dalla Fondazione IBM con Europa Donna Italia e la moderazione di DireDonne.

I TEMI AL CENTRO DEL SEMINARIO

Molto si può fare, in termini di prevenzione, lavorando quotidianamente sui fattori di rischio modificabili che riguardano soprattutto corretta alimentazione e stili di vita attivi. Questo il messaggio emerso dall’incontro che la Fondazione Ibm ha voluto offrire ai dipendenti, uomini e donne, con il contributo di Europa Donna Italia che – ricordiamo – è l’associazione internazionale presente in 47 Paesi, attiva nell’advocacy per sostenere le donne nella prevenzione e nel percorso di cura durante la fase pre e post diagnosi di tumore al seno. Tanto le donne, quanto gli uomini, se pur in quota minore, possono essere esposti per familiarita’ o caratteristiche genetiche al tumore al seno ed e’ opportuno attraverso la conoscenza di se’, la prevenzione secondaria e trattamenti precoci approcciare il modo corretto il rischio.

L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE E DELLA PREVENZIONE

Alessandra Santacroce, Presidente di Fondazione IBM, ha aperto l’incontro: “In un periodo cosi’ delicato come quello che stiamo vivendo IBM conferma l’impegno e l’attenzione verso i propri dipendenti dedicando un approfondimento di salute che si pone come obiettivo di implementare maggiore consapevolezza e conoscenza sul tema. Due ingredienti fondamentali per prenderci cura della nostra salute e di chi ci circonda”.

Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia, ha aggiunto: “La Presidente di Fondazione IBM ha usato una parola chiave che e’ ‘consapevolezza‘ strategico per agire su tutti i fronti. Bisogna essere consci del proprio stato di salute e interessarsene in prima persona. La prevenzione è fondamentale a maggior ragione per quelle persone che in famiglia hanno avuto casi pregressi, loro per primi devono controllarsi. ‘Quando si ammala una donna si ammala tutta la famiglia’, cito una frase che non e’ mia, ma che sposo in pieno. Questa infatti e’ una patologia che colpisce 1 donna su 8 ma oggi nel 95% dei casi è curabile ma bisogna fare prevenzione. La nostra e’ una coalizione europea di advocacy, nata da un’intuizione lungimirante del Professor Umberto Veronesi, e che si pone come obiettivo la prevenzione e la cura del tumore al seno presso le Istituzioni. Siamo in 47 paesi e abbiamo una rete capillare sul territorio nazionale e lavoriamo in appoggio agli ospedali, alla rete dei clinici e rispondiamo alle esigenze di tutte le donne che hanno necessita’ in questo senso. Sul territorio nazionale siamo sostenuti da 157 associazioni iscritte di caregiver”.

Venendo all’emergenza sanitaria, D’Antona ha sottolineato: “A causa dell’emergenza Covid i controlli o le prime visite per le altre patologie, non solo oncologiche, stanno subendo ritardi e per questo come associazione stiamo dando alle singole persone che ce ne fanno richiesta o ad altre associazioni indicazioni per i centri dedicati all’oncologia, quelli che sono oggi gli ospedali Covid free secondo le differenti disposizioni regionali. Chi fosse alla ricerca di informazioni in tal senso puo’ consultare il sito www.europadonna.it“. “In un periodo dove la teleassistenza e’ fondamentale anche noi di Europa Donna Italia abbiamo una chatbot dove Edi, la nostra assistente virtuale, e’ a disposizione per fornire assistenza da remoto a tutte le donne che hanno necessita’ di informazioni su esami, cure e nutrizione 24 ore su 24″, ha concluso la Presidente di Europa Donna Italia