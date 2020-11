Tg Lazio, edizione del 16 novembre 2020

COVID, AL VIA PRIMI 50MILA TEST RAPIDI IN STUDI MEDICI

E’ iniziata questa mattina, in diversi studi medici di Roma e provincia, l’effettuazione dei test rapidi antigenici. A Ostia, su 50 prelievi sono stati individuati 4 positivi asintomatici, cittadini con una carica virale marcata, che avrebbero continuato a diffondere il virus. “Le Asl stanno distribuendo i primi 50mila test- ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato-. Presto avremo anche a disposizione i test differenziali che discriminano il Covid dall’influenza stagionale”. Ad oggi i medici di famiglia che hanno aderito al bando regionale sono circa 500, in crescita rispetto ai 350 che risposero al primo avviso.

APRE CASERMA CARABINIERI AL TRULLO, CITTADINI: ERA ORA

Colpi di clacson e applausi dalle auto. Così i cittadini del Trullo, zona a sud-ovest di Roma, hanno salutato l’apertura della nuova stazione dei Carabinieri. L’inaugurazione della struttura è avvenuta questa mattina alla presenza della sindaca di Roma, Virginia Raggi. La nuova Stazione dei Carabinieri nasce negli edifici dell’ex caserma ‘Donato’ in via del Trullo 546, a poche centinaia di metri dal mercato rionale e dal cuore commerciale del quartiere. Strade finite spesso alla ribalta delle cronache locali per episodi di micro e macro criminalità. “Siamo contenti che finalmente il quartiere abbia a disposizione questa Stazione, attesa da tempo” ha sottolineato Raggi.

IN STAZIONE TIBURTINA NASCERÀ ‘CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI’

Via libera alla convenzione tra Roma Capitale e Rfi per la riqualificazione della Stazione Tiburtina. Gli spazi saranno destinati alla ‘Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Capitale’, per lo sviluppo di attività tecnologiche e innovative. “Abbiamo gia’ raccolto l’adesione al co-finanziamento da parte di partner industriali internazionali per 1,4 milioni di euro in 3 anni. Faremo di Roma una Smart City” ha detto la sindaca Virginia Raggi. Lo spazio riguarda un locale al livello della galleria commerciale della stazione e della ‘bolla’ sospesa sovrastante, oltre a un spazio sul lato di via di Pietralata.

AMA: AL VIA SELEZIONI PER 225 OPERATORI E 20 SEPPELLITORI

Entra oggi nella fase operativa il nuovo piano assunzioni di Ama che prevede l’innesto di circa 300 nuove risorse. Sono in fase di avvio le procedure di preselezione per i primi 245 addetti: 100 operai generici part time destinati alle attivita’ di spazzamento e raccolta dei rifiuti, 20 seppellitori cimiteriali full time e 125 operatori ecologici qualificati. L’azienda ha fatto sapere che il quarto step del piano assunzioni scatterà sempre a novembre e verterà sulla ricerca di 40 operai per le officine addetti alle manutenzioni dei veicoli.