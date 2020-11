Zuccatelli si è dimesso, Gaudio in pole position per la nomina a commissario alla sanità in Calabria

ROMA – “Sì mi sono dimesso”. Lo conferma Giuseppe Zuccatelli a Newsroom Italia, su Rainews 24, intervistato da Paolo Poggio. “Io sono stato nominato sabato scorso e per essere operativo avrei avuto bisogno del decreto di nomina, che non è arrivato. Diciamo che è una dimissione relativa a una disponibilità che a suo tempo avevo dato al ministro Speranza. Mi sono dimesso perchè me lo chiede l’istituzione che mi ha nominato, per rispetto istituzionale. Mi ha chiamato Speranza e gliel’ho confermato, visto che già un minuto dopo che è uscito il video della mascherina gli avevo preannunciato di essere disponibile a farlo”, aggiunge Zuccatelli.

ZUCCATELLI: “NON SONO MACCHIETTA, PASSO INDIETRO PER UNA GAFFE”

“Non sono una macchietta sono un professionista”, aggiunge Zuccatelli spiegando che il suo passo indietro da commissario della sanità calabrese arriva per “una gaffe” sull’uso della mascherina. “È stato un cortocircuito mediatico”, aggiunge sottolineando di non vedere “altri motivi” per provocare le sue dimissioni. E ora cosa farà? “Torno a leggere le mie cose. Faccio il pensionato”.

Eugenio Gaudio, rettore uscente dell’Università Sapienza di Roma dove si attende la ratifica della neo eletta rettrice Antonella Polimeni, è indicato tra i più accreditati candidati a ricoprire l’incarico di commissario alla sanità in Calabria. Laureato in Medicina interna e con una lunga carriera accademica, è nato a Cosenza nel 1956. Secondo quanto si apprende, per Gino Strada si profila un incarico di consulenza accanto a Gaudio.