VIDEO | Natale, la Coca-Cola commuove con il nuovo spot

ROMA – Impossibile restare indifferenti davanti al nuovo spot natalizio della Coca-cola. La pubblicità del noto brand mira dritto al cuore degli spettatori e va a segno. Protagonista è un padre che abbandona la piattaforma petrolifera sulla quale lavora per mettersi in viaggio verso il Polo Nord, con l’obiettivo di recapitare la lettera di sua figlia a Babbo Natale. Un viaggio pieno di peripezie e dure prove. Giunto a destinazione trova la casa di Babbo Natale chiusa e avvilito torna indietro. Nel viaggio di ritorno verso casa il colpo di scena, che commuove. Lo spot è diretto Taika Waititi, regista del film Jojo Rabbit, vincitore nel 2019 dell’Oscar per la miglior sceneggiatura e candidato in altre 5 categorie tra cui migliore film.