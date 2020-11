Nuovo reparto Covid all’ospedale San Carlo di Potenza

POTENZA – È stato aperto oggi all’ospedale San Carlo di Potenza il nuovo reparto Covid, collocato al piano terra del padiglione B. Saranno disponibili, fin da subito, 26 posti letto per i pazienti che richiedono particolari cure. “Con l’attivazione di questo reparto – ha spiegato il commissario dell’azienda ospedaliera, Giuseppe Spera – si completa la sezione di pneumologia covid, che curerà i pazienti più bisognevoli di ossigenazione e ventilazione“.

Spera ha precisato come si tratti di una struttura nuova, inaugurata per questo evento, che ha stanze di degenza in depressione in modo da garantire la sicurezza degli operatori. “L’azienda ospedaliera – ha detto – si arricchisce così complessivamente di 92 posti letto di sub-intensiva e 30 posti letto di terapia intensiva”. Il personale impiegato per il nuovo reparto Covid è in parte personale esperto già in servizio anche in altri presidi ospedalieri afferenti al San Carlo, in parte si tratta di nuove assunzioni.