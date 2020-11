Calabria, maggioranza in pressing sul Governo per Gino Strada commissario: “Fate presto”

ROMA – Cresce il pressing della maggioranza sul governo per la nomina del fondatore di Emergency Gino Strada come commissario per l’emergenza sanitaria in Calabria.



Dopo il post di ieri sera, nel quale Strada ribadiva la propria disponibilità a ricoprire- a determinate condizioni- il ruolo ma, allo stesso tempo, precisava che dal governo non aveva ancora ricevuto nessuna proposta formale, le forze di maggioranza sembrano unite nel chiedere al premier Conte un’accelerazione.



RENZI: FARE SUBITO GINO STRADA COMMISSARIO SANITÀ

“Ho imparato a conoscere Gino Strada quando lessi un suo libro, giovane studente. L’ho incontrato personalmente da sindaco: l’ho ascoltato, ci ho discusso, l’ho criticato su alcune cose, mi ha fatto emozionare su altre. È un uomo vero. Un dottore vero. Un italiano vero. Se davvero è disponibile a fare il commissario per la sanità in Calabria, il Presidente del Consiglio e il Ministro della Sanità possono fare una sola cosa per rimediare al pasticcio Cotticelli/Zuccatelli: firmare oggi stesso la nomina di Gino Strada a commissario per la sanità in Calabria”. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi.



“Accompagnarlo fisicamente a Catanzaro. E dargli tutti i poteri. La sanità calabrese è in condizioni che non si possono raccontare: dare carta bianca a Gino Strada non è la soluzione. Ma è un ottimo inizio. Perché Strada è un uomo che non guarda in faccia nessuno: guarda negli occhi tutti, ma non guarda in faccia nessuno. E per la Calabria c’è bisogno di una persona così. Subito”, conclude.



RUOTOLO: FATE PRESTO, GINO STRADA SCELTA DI DISCONTINUITÀ

“La nomina di Gino Strada quale commissario straordinario alla sanità calabrese sarebbe una scelta di qualità e costituirebbe un segnale forte di discontinuità con il passato. Il mio appello è rivolto al ministro alla Salute e al presidente del Consiglio affinché si faccia presto. Sulla sanità in Calabria si sono costruite carriere politiche, si sono compiuti omicidi, si è arricchito quel ceto imprenditoriale-politico-mafioso che ha distrutto questa bellissima regione. Conosco Gino Strada da una vita e vi assicuro che mettere insieme un’organizzazione di medicina d’emergenza nei paesi in guerra, nei paesi poveri dove non esistono ospedali e aver partecipato in prima persona alla sconfitta di Ebola, fanno di lui e di Emergency il fiore all’occhiello delle Ong del nostro Paese. Gino Strada sarebbe un eccellente commissario straordinario alla sanità calabrese”. Lo afferma il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo misto in una nota stampa.

FRATOIANNI (SI): GOVERNO NOMINI SUBITO GINO STRADA

“L’ho detto subito e oggi lo ripeto. La nomina in Calabria di Zuccatelli è un errore a cui si sarebbe dovuto porre rimedio. Ora scopriamo che Gino Strada ha dato la sua disponibilità chiedendo una cosa semplice semplice: di non essere oggetto di un’operazione di facciata e di avere un mandato chiaro. Cosa aspetta il governo? Lo nomini subito”. Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

MORRA (M5S): STRADA UNISCE, TUTTI CHIEDONO A CONTE SUA NOMINA

“Anche solo fare il nome di Gino Strada per la Calabria ha già prodotto un piccolo, grande, enorme cambiamento. Politici di schieramenti spesso avversi e giornalisti di testate con linee editoriali opposte, sono per la prima volta uniti: chiedono tutti che il presidente del Consiglio nomini Gino Strada quale Commissario alla Sanità calabrese”. Lo dice il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, senatore M5s.

“Quello di Gino Strada è un nome che unisce. Perché- spiega- è una persona competente e libera da schemi partitocratici. Perché negli anni è diventato un simbolo di un’Italia che antepone ai profitti i valori. La sua nomina non farebbe gli interessi privati di nessuno. Solo quelli, legittimi perché costituzionalmente da garantire, dei calabresi. Scegliamo la strada dell’unità, scegliamo Gino Strada”.