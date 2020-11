Basilicata, scuole elementari e medie chiuse fino al 3 dicembre

POTENZA – “Chiuse le scuole primarie e secondarie di primo grado in Basilicata a partire dal 17 novembre fino al 3 dicembre”. Lo rende noto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha appena firmatato l’ordinanza n. 44.

“Abbiamo monitorato da subito i trend dei contagi derivanti dalla riapertura delle scuole– ha spiegato Bardi- e cercato fino all’ultimo di evitare queste ulteriori misure restrittive, sia perché siamo pienamente consapevoli che la didattica in presenza è di fondamentale importanza per la crescita di questi studenti, in un momento delicato della loro formazione, sia perché siamo consapevoli che la chiusura delle scuole comporta un notevole disagio ai genitori costretti a riorganizzarsi per rendere compatibile il lavoro con l’assistenza ai propri figli”.



Bardi sottolinea come la pandemia, che non allenta la sua morsa in tutta Italia, “impone di trasformare in misure restrittive tutti i trend su cui leggiamo possibili peggioramenti, nell’esclusiva necessità di tutelare la salute della nostra comunità. Tuttavia, abbiamo deciso la chiusura di queste scuole solo per due settimane, fino al 3 dicembre. Monitoreremo quotidianamente i dati e, se la situazione dovesse migliorare, potremo anche interrompere preventivamente la misura”.



Il presidente fa inoltre sapere che a breve saranno disponibili ulteriori 50 posti per pazienti covid grazie agli ospedali da campo tra poco operativi a Potenza e a Matera e che sono allo studio provvedimenti di sostegno economico aggiuntivi a quelli annunciati dal Governo, “di cui sollecitiamo ancora una volta l’erogazione”, ha aggiunto.