venerdì 16 Ottobre 2026

Attacco missilistico all’aeroporto di Aden in Yemen, gli Houthi: “Colpito un centro di comando saudita”

Due missili sono caduti a circa 100 metri dal centro della pista e a 500 metri da un aereo. "Volevano terrorizzare i civili"

Data pubblicazione: 16-10-2026 ore 23:15Ultimo aggiornamento: 16-10-2026 ore 23:15

ROMA – I miliziani yemeniti Houthi hanno rivendicato il lancio di missili balistici contro l’aeroporto internazionale di Aden, nel sud dello Yemen, affermando di aver preso di mira un centro di comando saudita. Due missili sono caduti a circa 100 metri dal centro della pista e a 500 metri da un aereo. Lo si apprende da Al-Arabiya, emittente televisiva saudita.

Il ministro dell’Informazione yemenita Muammar al-Iryani, si legge inoltre, ha dichiarato che un volo della Yemen Airways si stava preparando al decollo per il Cairo nel momento in cui l’aeroporto di Aden è stato colpito, mentre il ministro dei Trasporti yemenita Mohsen al-Amri ha confermato che il bombardamento degli Houthi è coinciso con la presenza di voli civili e che i due missili che hanno preso di mira l’aeroporto sono caduti a 500 metri da uno degli aerei. Il ministro ha aggiunto poi che l’aeroporto di Aden serve tutte le regioni dello Yemen, comprese quelle sotto il controllo degli Houthi, considerando che il bombardamento mirava a “terrorizzare i civili” e che colpire obiettivi civili non era una novità per gli Houthi.

(photo credit: sarwar/X)

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