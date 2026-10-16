A Pharmaexpo il premio in memoria di Michele Di Iorio, consegna il 23 ottobre

NAPOLI – Pharmexpo, il salone dell’industria farmaceutica organizzato da Progecta e in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli da venerdì 23 a domenica 25 ottobre, sarà teatro della consegna di due importanti premi.

Il primo giorno, subito prima del taglio del nastro della diciottesima edizione, è in programma, alle 11 nella sala Capri del padiglione 5, la cerimonia di consegna del premio intitolato alla memoria di Michele Di Iorio, ex presidente e consigliere di Federfarma Campania, ex presidente di Federfarma Napoli e per 20 anni presidente dell’Ordine dei farmacisti di Napoli. I relatori saranno Vincenzo Santagada, presidente Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli, e Riccardo Iorio, presidente Federfarma Napoli.

Sempre nella prima giornata del Salone, alle 14 nella sala Ischia del padiglione 6, sarà il momento per la ventunesima edizione del premio Marketing Farmaffari 2026 ‘Comunicare Salute’, con relatori Mariano Marotta, fondatore Studio SviMM; Ernesto Carpintieri, presidente Aerec; Giuliana D’Antuono, direttrice World Life Strategy.

Oltre alle migliori pubblicità per i prodotti della salute, saranno premiati Gianluca Pistore e Luciano Ciocchetti per l’azione svolta nel far nascere la Giornata nazionale di prevenzione del melanoma (legge 99/2026), nonché la giornalista Tiziana Lupi, autrice del libro “Il Nobel mancato. Vincenzo Tiberio, l’italiano che scoprì gli antibiotici”.