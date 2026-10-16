Ucraina, Zelensky chiede all’Europa 70 miliardi: “Se cadiamo, in arrivo 20 milioni di profughi”

di Alessio Pisanò e Redazione Web

BRUXELLES- Per affrontare il conflitto con la Russia nel prossimo anno, l’Ucraina chiede ai Paesi dell’Unione europea 70 miliardi di euro. “Nel 2027 la guerra costerà 155 miliardi di euro”, ha calcolato il presidente Volodymyr Zelensky, intervenendo al Consiglio europeo a Bruxelles. “Abbiamo bisogno di almeno altri 70 miliardi di euro da parte vostra: per la difesa, per le armi e per la nostra resilienza”.Il capo di Stato ha spiegato: “Vi chiedo di trovare questo sostegno: ci aiuterà a tenere a bada la Russia”.

Una richiesta ampiamente motivata dalle preoccupazioni legate all’escalation in atto a Kyev, incombente, anche nei Paesi vicini, e dalla copertura ‘ballerina’ di Starlink. Senza parlare poi del recente accordo sul gasolio russo siglato tra Trump e Putin, un vero e proprio schiaffo in faccia a Zelensky. Così al presidente ucraino non resta che mettere in file gli incubi degli alleati rimasti al suo fianco.

“PER PUTIN MAI ABBASTANZA, SE L’UCRAINA CADE CI SARANNO 20 MILIONI DI PROFUGHI”

“Per Putin non è mai abbastanza, ci vuole distruggere. E poi vorrà di più e ancora di più. Ora sta mettendo alla prova i Paesi Nato con questi droni. Siamo di fronte a un’escalation”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa al Consiglio Europeo E poi, l’asso nella manica: “Che succede, se cadiamo? Verranno non so quanti profughi in Europa, 20 milioni di ucraini”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles. “Perché ci distruggeranno, ci spingeranno fuori – ha continuato – per questo vi chiediamo di difendere il nostro Paese”.

Zelensky warns: What will happen if we fall? 20 million Ukrainians will come to Europe because Putin will destroy us and push us out. https://t.co/DKF5jT5jFX — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

ZELENSKY: PIÙ DIFFICILE FARE ACCORDI CON ME CHE CON PUTIN?

“Più difficile fare accordi con me che con Putin? Io mi batto per l’interesse dell’Ucraina, dei suoi cittadini. Abbiamo il diritto di difenderci. La priorità per noi è negoziare, ma Putin non vuole davvero la pace“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa al Consiglio Europeo.

ZELENSKY: STARLINK FONDAMENTALE PER PROTEGGERE FAMIGLIE

“Starlink è fondamentale innanzitutto per proteggere le nostre famiglie e i nostri civili dagli attacchi russi in quanto viene usato per far funzionare i nostri intercettori”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nella conferenza stampa organizzata a margine del Vertice Ue a Bruxelles.

ZELENSKY: DRONI RUSSI SFIDANO ANCHE PAESI NATO

Sento il supporto forte dell’Unione Europea, soprattutto negli ultimi mesi, e per noi è davvero importante. L’Europa è in grado di influenzare le nostre relazioni con gli Stati Uniti. Vediamo continue violazioni di confini in stati europei. A Lipsia è stato trovato persino un drone”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa al Consiglio Europeo.

PUTIN: “AVANTI CON ATTACCHI MASSICCI SU TARGET STRATEGICI DEL NEMICO”

Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato la necessità di proseguire con attacchi massicci contro le imprese del settore della difesa e i centri logistici del nemico. A riferirlo l’agenzia Tass.

Durante una visita a un posto di comando ausiliario delle forze congiunte, Putin ha dichiarato: “I comandanti dei raggruppamenti di truppe devono continuare a svolgere i propri compiti in stretta conformità con gli obiettivi dell’operazione militare speciale. Naturalmente, è necessario proseguire con attacchi massicci e concentrati contro le strutture della difesa e i centri logistici del nemico”.