Dai palazzoni del Laurentino38 alla villetta nel Tennesse: dove la violenza familiare è diventata orrore e decapitazioni

La cronaca italiana, intanto, documenta episodi in cui la violenza intrafamiliare si è spinta fino alla decapitazione. Un precedente diretto risale al marzo 2020 a Roma, quando un brutale omicidio si consumò ai ‘palazzoni grigi’ nel quartiere Laurentino 38, nella periferia sud della Capitale. Al culmine di una lite domestica, il ventenne Valerio Armeni uccise con ripetute coltellate al collo, così tante da determinarne il distacco della testa, la madre Pamela Ferracci, 46 anni originaria di Palestrina, ferendo di striscio anche la sorella quindicenne prima che la giovane riuscisse a fuggire e a dare l’allarme. Armeni fu arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio volontario. Il ragazzo, secondo alcune testimonianze, viveva isolato in casa dopo aver lasciato gli studi e aver rifiutato di lavorare. Descritto come “chiuso e introverso”, aveva iniziato un percorso psicoterapeutico. I genitori, entrambi dipendenti Inps, volevano divorziare: proprio questo sarebbe stato il motivo della lite finita in tragedia.

UNA LITE TRA EREDI NELLA CAMPAGNA ROMAGNOLA

Un altro grave episodio con mutilazione del cadavere maturato in ambito familiare riguarda la tragedia avvenuta il 22 giugno 2022 nelle campagne di Civitella, nel Forlivese. Tra i rovi di un fondo agricolo venne scoperto il corpo decapitato dell’agricoltore 53enne Franco Severi (la cui testa non venne mai ritrovata). Per il delitto è diventata definitiva la condanna all’ergastolo in Cassazione per il fratello della vittima, Daniele Severi, 66 anni, ex autista di ambulanze: all’origine dell’omicidio un movente di natura economica legato alle dispute per l’eredità del terreno agricolo.

IL DELIRIO PSICHICO SFOCIATO NELLA STRAGE DI SESTRI LEVANTE

Un altro caso celebre e drammatico di cronaca nera, che si inserisce tra i delitti familiari più efferati che la Liguria ricordi, è quello avvenuto il 20 luglio 1995 a Santa Vittoria di Libiola, una frazione nell’entroterra di Sestri Levante (Genova). Protagonista della tragedia il ventiseienne Carlo Nicolini, che all’interno della ‘villa gialla’ di famiglia uccise i propri genitori: il medico odontoiatra Mario Nicolini, 72 anni anni, e la moglie Letizia Ferraro, di 61. Il giovane prima sparò loro con un fucile, poi con alcuni utensili da cucina ne dilaniò e mutilò i corpi, estraendo con le mani le viscere e spargendole in terra. Durante gli interrogatori e le successive perizie emersero le radici di tanta violenza: il giovane agì in un contesto di profondo delirio psichico, arrivando a dichiarare che i genitori lo opprimevano e che fossero posseduti da ‘spiriti maligni’. La perizia psichiatrica stabilì la totale incapacità di intendere e di volere di Nicolini al momento dei fatti. Per questo motivo, un anno dopo la tragedia, il ragazzo fu assolto in Corte d’Assise dall’accusa di duplice omicidio. Nel settembre 1997, la Corte d’Appello di Genova confermò la sentenza di primo grado, ribadendo l’incapacità di intendere e di volere e dichiarandolo socialmente pericoloso. I giudici disposero per lui la misura di sicurezza del ricovero e della permanenza in un ospedale psichiatrico giudiziario per almeno 10 anni. Sempre Nicolini, nel 2006, fuggì dall’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino, approfittando di una distrazione durante un laboratorio d’arte per allontanarsi inosservato. La sua fuga scatenò una vasta caccia all’uomo che si concluse dopo circa 24 ore, quando fu rintracciato dalle forze dell’ordine mentre vagava disorientato e stremato dal freddo; ai militari che lo bloccarono spiegò di essere scappato soltanto perché voleva “stare un po’ fuori”.



DAGLI USA: UNA TESTA IN BUSTA DIRETTAMENTE SU YOUTUBE

Per rintracciare altri crimini segnati da una simile ferocia e da paragonabili mutilazioni sui corpi delle vittime, occorre varcare i confini nazionali e scavare tra i casi di cronaca estera che più hanno scosso l’opinione pubblica mondiale.

Tra i precedenti più noti figura quello di Justin Mohn, 32 anni, che nel gennaio 2024 uccise e decapitò il padre Michael, 68 anni, nella loro abitazione in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Dopo il delitto pubblicò su YouTube un video nel quale mostrava la testa della vittima in una busta di plastica trasparente diffondendo messaggi estremisti e teorie del complotto: “Questa è la testa di Mike Mohn, impiegato federale da oltre 20 anni. Ora è all’inferno per l’eternità come traditore del suo Paese”. Nel luglio 2025 Mohn è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.

Un altro caso che ha colpito l’opinione pubblica americana è quello di Joel Michael Guy Jr., condannato nel Tennessee (Usa) per l’uccisione dei genitori, Joel Michael Guy Sr, 61 anni, e Lisa Guy, di 55 anni, avvenuta nel novembre 2016. I corpi furono smembrati nel tentativo di occultare il delitto. Nell’ottobre 2020 Guy è stato riconosciuto colpevole e condannato a due ergastoli consecutivi, condanna confermata in appello nel 2023. Joel era andato a trovare i genitori per il week end premeditando di ucciderli: non accettava il fatto che si fossero stancati di pagare i suoi studi alla Louisiana State University per diventare chirurgo plastico.

Dall’ultimo caso di Mirandola ai precedenti italiani e internazionali, la cronaca restituisce dunque il quadro di diversi delitti maturati all’interno delle mura domestiche in contesti segnati da conflitti familiari, tensioni economiche e gravi disturbi psichici. Per quanto riguarda la ‘mattanza’ che si è consumata ieri nelle campagne modenesi, saranno ora le indagini a chiarire il movente e la dinamica del duplice omicidio. La vicenda riporta al centro uno dei volti più drammatici della cronaca nera: la violenza che si consuma in ambito familiare, tra le persone più vicine, spesso in circostanze complesse, le cui cause non possono essere ricondotte a un’unica spiegazione.

(photo credit: regione lazio/web)