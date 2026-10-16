La nuova portavoce di Trump lascia la Casa Bianca dopo soli 5 giorni, il Nyt: “Licenziata”. Ma per il presidente è “colpa della stampa”

ROMA – Valigie pronte dalla Casa Bianca per Katie Zacharia, appena cinque giorni dopo la sua nomina di addetta stampa della Residenza presidenziale da parte di Donald Trump. A rivelare l’imminente addio della sua portavoce è lo stesso presidente degli Stati Uniti Donald Trump che afferma di voler lasciare a lei la decisione sul suo futuro come addetta stampa della Casa Bianca, riconoscendo che i media sono stati “duri” nei confronti della sua nuova portavoce. Lo riporta FoxNews.

Parlando con i giornalisti, il presidente degli Stati Uniti Trump lascia trapelare l’intenzione di affidare la decisione sul futuro a Zacharia stessa. A chi gli chiede se sta valutando un nuovo ruolo per lei, Trump risponde: “Ho detto: ‘Quando torno, ne parleremo’, perché non credo che Katie debba essere costretta a soffrire, come sta soffrendo, per colpa della stampa. Quindi parlerò con lei non appena sarò tornato”.

FOX NEWS: “ZACHARIA STA LASCIANDO L’INCARICO”

Le parole di Trump confermano così le indiscrezioni raccolte dalla stessa emittente Fox News, sull’addio all’incarico della portavoce della Casa Bianca Katie Zacharia. Lo avrebbero appreso da un alto funzionario. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha comunicato ai cronisti di aver incoraggiato Zacharia a riconsiderare la sua permanenza nell’incarico, proprio pochi minuti prima di parlare con i giornalisti, dicendole: “Non sei obbligata a farlo, se non vuoi”. A monte vi sarebbe il peso per la portavoce di pesanti critiche ricevute l’indomani della sua nomina riguardanti le sue credenziali legali e una serie di prime gaffe messe a segno.

L’ABILITAZIONE LEGALE CHE NON C’È E LA ‘GAFFE PRESIDENZIALE’: I MOTIVI DELL’ADDIO

Infatti, i media statunitensi non hanno mancato di attaccare Zacharia per essersi presentata all’amministrazione e sui suoi profili social come “avvocata”, anche se non ha mai superato l’esame di abilitazione alla professione forense negli Stati Uniti. Dopo La stessa Zacharia ha dovuto ammettere pubblicamente di essere stata bocciata all’esame nel 2011 e di non averlo mai ripetuto per via degli impegni familiari (è madre di quattro figli). Non ha poi aiutato un debutto in sala stampa pieno di inciampi: durante la prima conferenza stampa ufficiale del 14 ottobre scorso ha infatti mostrato incertezze nella gestione delle domande dei giornalisti. Ma soprattutto è diventata subito virale la clamorosa gaffe in diretta quando Zacharia ha chiamato il marito ‘presidente’, confondendolo con Donald Trump, mentre parlava dal podio della Casa Bianca.

NYT: “ZACHARIA LICENZIATA DOPO MENO DI UNA SETTIMANA”

Secondo il New York Times però l’allontanamento dalla Casa Bianca non sarebbe stata una scelta della nuova portavoce del presidente degli Stati Uniti. Piuttosto, Katie Zacharia, “è stata licenziata dopo meno di una settimana dall’inizio dell’incarico”. Lo riporta il quotidiano citando persone informate sui fatti.

TRUMP: NESSUNA FRETTA SUL SUCCESSORE DI ZACHARIA

“Chiunque accetti l’incarico diventa una star”. Con queste parole il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, commenta con FoxNews l’apertura della vacanza del posto di portavoce alla Casa Bianca, dopo il mandato terminato in tempo record da Katie Zacharia. Trump precisa anche di “non avere alcuna fretta” di prendere una decisione.