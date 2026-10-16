Protesta studentesca a Genova, Fdi: “Meloni a testa in giù e inni a Tito, vergogna”

GENOVA – “Le sagome di Giorgia Meloni e Giuseppe Valditara a testa in giù, bersagliate con uova mentre si inneggia a Tito e si grida ‘uccidere il fascista non è reato’, sono una vergogna. Una rappresentazione di odio che rivela una profonda ignoranza della storia”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, commentando l’episodio avvenuto durante la manifestazione studentesca a Genova. “Questi ragazzi scelgono come riferimento Tito, un dittatore comunista il cui regime porta la responsabilità delle persecuzioni, delle foibe e delle sofferenze inflitte agli italiani del confine orientale. Prima di scandire certi slogan dovrebbero studiare la storia e conoscere le tragedie che evocano con tanta leggerezza”, aggiunge.

E prosegue: “Si attribuisce l’etichetta di fascista a chiunque non la pensi come loro, pretendendo così di legittimare l’intimidazione dell’avversario. Scimmiottano le forme più cupe della lotta politica degli anni Settanta, senza conoscere né comprendere i danni che quella stagione ha procurato: ragazzi assassinati, famiglie distrutte, un Paese attraversato dall’odio e dalla paura. La tragedia di Sergio Ramelli dovrebbe insegnare quanto possano essere devastanti la demonizzazione politica e la violenza. Esprimo piena solidarietà a Giorgia Meloni e Giuseppe Valditara. Da tutte le forze politiche, a partire dalla sinistra, mi aspetto una condanna netta, senza alibi e senza minimizzazioni”.

Secondo Berrino “chi manifesta per la scuola dovrebbe rivendicare anzitutto conoscenza, rispetto e capacità di confronto. Evocare l’uccisione di chi ha idee diverse significa calpestare quei valori democratici che si pretende di difendere”, conclude Berrino. “A questi ragazzi dico una cosa semplice: tornate tra i banchi di scuola e studiate la storia. Perché inneggiare alla morte di chi la pensa diversamente non è antifascismo, è odio e ignoranza. La storia non si usa a convenienza e la violenza non diventa accettabile soltanto perché colpisce l’avversario politico”.

Condanna le “intimidazioni mascherate da protesta. Gli organizzatori si assumano le proprie responsabilità” il presidente del Consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari e dice: “La libertà di manifestare e di esprimere il proprio dissenso è un principio fondamentale della nostra democrazia, che deve sempre esercitarsi nel rispetto delle persone e delle istituzioni. Quanto accaduto oggi a Genova richiama episodi già verificatisi in passato, dall’occupazione del rettorato dell’Università ai fatti del 4 aprile 2025 in piazza Corvetto, quando le immagini di rappresentanti del Governo furono utilizzate come bersagli. Gli organizzatori delle manifestazioni, a partire dai collettivi studenteschi coinvolti, hanno una precisa responsabilità nel promuovere un confronto civile e nel prendere le distanze da comportamenti intimidatori. Non basta rivendicare il diritto di manifestare: occorre esercitarlo nel rispetto delle regole democratiche. La condanna di ogni forma di violenza deve essere unanime, indipendentemente dalle appartenenze politiche”.

“AMAREZZA” BUCCI PER FOTO MELONI A TESTA IN GIÙ: “TRASCESO IL LIMITE”

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha provato “profonda amarezza” ad apprendere che sono stati portati in piazza a Genova, durante le proteste degli studenti, “manichini e immagini di figure istituzionali come il premier Giorgia Meloni e il ministro Giuseppe Valditara usati come bersaglio e mostrati a testa in giù”. E “anche i cori inneggianti al maresciallo Tito non rendono merito principalmente a un’istituzione come la scuola che ha tra i compiti prioritari quello di insegnare la storia e le tragedie che hanno coinvolto il popolo italiano”, sottolinea ancora Bucci.

Il diritto a manifestare, prosegue, “deve sempre essere garantito a chiunque, così come il diritto e il dovere dei ragazzi a impegnarsi per costruire una società migliore. Detto questo, la protesta degli studenti oggi a Genova ha trasceso quel limite”. “Il rispetto per le istituzioni e per momenti drammatici del passato del nostro Paese deve essere un valore non negoziabile”, conclude.

LEGA: “PD E SINDACO CONDANNINO L’ODIO”

“Perché il Pd e il sindaco di Genova Silvia Salis non condannano mai odio e violenze e usano sempre due pesi e due misure?”. Lo dicono i consiglieri regionali della Lega in Liguria Sara Foscolo, Sandro Garibaldi e Armando Biasi, dopo quanto accaduto a Genova oggi, durante la manifestazione degli studenti. Qui sono apparse immagini della premier Giorgia Meloni e del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a testa in giù, ma si sono sentiti anche slogan “inneggianti al ‘macellaio’ Tito, responsabile con i suoi partigiani comunisti del genocidio degli italiani in Istria, Venezia Giulia e Dalmazia, sventolando però le bandiere Pro-Pal per ricordare il sedicente ‘genocidio’ dei palestinesi”, puntano il dito i leghisti. “Una mattinata di odio e violenza in piazza, quella registrata stamane a Genova, che non è stata soltanto un attacco alla democrazia. E’ l’odio che spesso viene fomentato da chi non condanna questo tipo di atti inaccettabili e pericolosi”, rimarcano. Manifestare “è un diritto sacrosanto, ma travalicare i limiti e usare la violenza, in gesti e parole, non è mai un diritto. Stigmatizziamo atti e comportamenti di taluni studenti genovesi in piazza perché sono pericolosi e diseducativi. Esprimiamo massima solidarietà e sostegno alla premier Meloni e al ministro Valditara”, concludono.

(photo credit: Osa/Fb)