Il Papa al telefono con Putin: “Tregua in Ucraina, preoccupazione per Oleshky”. Il Cremlino: “Appello accolto”, con gli auguri di ‘pronta guarigione’ dello Zar

ROMA – Papa Leone XIV ha avuto una conversazione al telefono con il presidente russo Vladimir Putin, chiedendo una tregua che consenta di aiutare la popolazione bloccata a Oleshky, cittadina sulla linea del fronte nel sud dell’Ucraina.

Del colloquio, ha riferito la sala stampa della Santa sede.

“Nel corso della conversazione”, si legge in una nota, “il Santo padre ha espresso viva preoccupazione per la grave situazione umanitaria nella città di Oleshky, nella regione di Kherson, chiedendo una tregua per consentire l’arrivo di aiuti alimentari e sanitari e l’evacuazione volontaria e sicura della popolazione civile”.

Nel testo si aggiunge che Leone XIV “ha infine ribadito l’impegno della Santa sede a favore del dialogo e della pace”.

PUTIN ACCOGLIE L’APPELLO DEL PAPA PER GLI AIUTI AI CIVILI DI OLESHKY

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso il proprio appoggio all’appello di papa Leone XIV affinché si creino le condizioni per garantire la sicurezza della popolazione di Oleshky e l’invio di aiuti essenziali nella città del sud dell’Ucraina. Lo ho riferito l’agenzia di stampa Tass. Secondo la sua ricostruzione, rispetto alla situazione nell’area, il capo di Stato ha denunciato la responsabilità del governo di Kiev, anche sul piano umanitario.

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE RUSSO A LEONE XIV: “PRONTA GUARIGIONE E SALUTE”

Il Pontefice ha svolto la telefonata al Policlinico Gemelli dove è ricoverato a seguito dell’intervento chirurgico di martedì scorso per la rimozione di un adenocarcinoma polmonare. I bollettini quotidiani sul decorso post operatorio registrano ogni giorno un costante miglioramento delle sue condizioni generali. “Il recupero post operatorio permette di svolgere le normali attività quotidiane in completa autonomia”, ha riferito infatti stamane la Santa Sede, dando poi notizia che Papa Leone XIV in prima persona ha celebrato la Santa messa nella sala allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli.

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso a Leone XIV i suoi “sinceri auguri di buona salute e di pronta guarigione” dopo l’intervento chirurgico al quale il papa è stato sottoposto: lo ha reso noto il Cremlino.

La conversazione è avvenuta oggi, telefonicamente. In primo piano la situazione umanitaria a Oleshky, una cittadina del sud dell’Ucraina sulla linea del fronte.