Tg Commissioni, edizione del 16 ottobre 2026

PDL CITTADINANZA, LA I COMMISSIONE VOTA IL MANDATO AL RELATORE

Primo ok alla Camera alla legge sulla cittadinanza targata Lega e già ribattezzata ‘anti-maranza’. La commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato al relatore, Simona Bordonali, a riferire in Aula sulla proposta a prima firma Igor Iezzi, che introduce cause ostative sulla acquisizione della cittadinanza per gli stranieri nati in Italia al compimento della maggiore età e, per altro verso, estende i requisiti linguistici e di condotta e amplia le fattispecie di reato che comportano la revoca dello status di cittadino.

DPFP, GIORGETTI ALLE COMMISSIONI BILANCIO: ECONOMIA ITALIA TIENE

“L’economia italiana ha mostrato una capacità di tenuta in questi anni, nonostante la difficoltà. Al tempo stesso l’elevata incertezza nei contesti internazionali può modificare rapidamente le prospettive economiche”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione in commissione congiunta Bilancio di Camera e Senato sul Documento programmatico di finanza pubblica. Il ministro nella sua relazione ha aggiunto che “il prezzo dell’energia è uno degli elementi che maggiormente condizionano le prospettive per il prossimo biennio”.

ENERGIA, ARERA: NUOVI STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO DEI PREZZI

In un contesto caratterizzato da tensioni geopolitiche che influenzano il prezzo del gas naturale all’ingrosso e conseguentemente incidono sui prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente “sta orientando la propria azione su più fronti, compatibilmente con i poteri che le sono riconosciuti dal legislatore”. Lo ha detto Nicola Dell’Acqua, presidente di Arera, nel corso dell’audizione alla commissione Attività produttive della Camera. “A breve- ha aggiunto- avremo nuovi strumenti di monitoraggio che ci daranno la possibilità di fare simulazioni ex ante ed ex post”.

AFFITTI BREVI, BOOKING: PREMATURO REGOLAMENTO PARLAMENTO EUROPEO

Se da un lato “è utile un certo livello di coordinamento”, al tempo stesso “una cornice europea così forte e impattante è un estremo opposto”, per questo “sarebbe meglio una disciplina italiana”. Lo ha detto Luca Borrelli, public affairs manager di Booking, in audizione in commissione Politiche Ue della Camera che ha discusso la proposta di regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili del Parlamento europeo e del Consiglio. Secondo Borrelli “il regolamento europeo del 2024 sugli affitti brevi realisticamente inizierà a produrre i propri effetti nei prossimi mesi”, dunque “legiferare prima ci sembra prematuro”.