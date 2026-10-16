Dire Podcast | I principali provvedimenti della settimana alla Camera dei deputati

ROMA – Il documento programmatico di finanza pubblica, le comunicazioni di Giorgia Meloni sul Consiglio europeo e la commemorazione di Emma Bonino. Vediamo di cosa si è occupata l’aula della Camera questa settimana.

Il Documento programmatico di finanza pubblica è conosciuto con l’acronimo di Dpfp. Si tratta del documento economico con cui il governo delinea gli obiettivi di finanza pubblica e il quadro macroeconomico per il triennio successivo. Martedì mattina il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti lo ha illustrato alla Camera, in un’aula quasi vuota, che non ha dato un bello spettacolo di sé. La maggioranza ha approvato il documento, così come lo scostamento di bilancio da circa 29 miliardi di euro in due anni, per le spese legate a difesa ed energia. Il centrodestra ha rivendicato il lavoro fatto sulla tenuta dei conti, nonostante l’incertezza per le tensioni internazionali; mentre per le opposizioni il documento non affronta i problemi quotidiani dei cittadini.

Mercoledì è stata la volta di Giorgia Meloni. La premier si è presentata in Parlamento per delineare le linee politiche che l’Italia terrà al Consiglio europeo di questa settimana. Tanti i temi trattati, con la politica estera al centro del dibattito. La premier ha ribadito con chiarezza il sostegno dell’Italia all’Ucraina. Sullo sfondo, il rapporto con Donald Trump, dopo l’intesa sul petrolio russo che Meloni giudica rischiosa perché potrebbe offrire nuove risorse a Mosca per finanziare la guerra. Ovviamente la sua presenza in aula ha sollecitato gli interventi di tutti i partiti. La maggioranza ha applaudito alla sua richiesta di un’Europa più incisiva, capace di parlare con una voce sola, ma soprattutto di non sacrificare la propria industria al costo dell’energia e alle regole sulla transizione. Per le opposizioni hanno parlato i leader di partito. Giuseppe Conte ed Elly Schlein non hanno perso l’occasione per andare all’attacco.

A un mese dalla morte la Camera ha voluto ricordare Emma Bonino, la storica leader radicale ed ex ministra. I partiti di ogni schieramento hanno reso omaggio a una donna che ha attraversato la politica italiana senza rinunciare alle proprie battaglie, spesso anche quando erano scomode. Dalla lotta per il diritto all’aborto ai diritti civili, fino all’idea degli Stati Uniti d’Europa. E’ questo la sua eredità, secondo il segretario di Più Europa Riccardo Magi, l’ultimo partito in cui ha militato Emma Bonino.

Giovedì, infine, la Camera si è vestita a festa per la conferenza europea dei presidenti di Parlamento. Le bandiere in Transatlantico e una babele di lingue ad affollare l’aula e i corridoi, con ospiti arrivati da tutta Europa. A dar loro il benvenuto e ad aprire i lavori è stato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.