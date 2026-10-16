venerdì 16 Ottobre 2026

SiliconDev in classifica fra le migliori aziende in cui lavorare

Il gruppo imprenditoriale SiliconDev entra nella classifica fra le migliori aziende dove lavorare in Italia. In testa si conferma Lavazza

Data pubblicazione: 16-10-2026 ore 17:22Ultimo aggiornamento: 16-10-2026 ore 17:22

ROMA – Il gruppo imprenditoriale SiliconDev entra nella classifica fra le migliori aziende dove lavorare in Italia. A dirlo è un sondaggio di Statista nell’ambito dell’Italy’s Best Employers 2027.
La piattaforma online ha raccolto 300.000 risposte tramite il sito Corriere.it fra i dipendenti delle aziende con oltre 250 occupati. SiliconDev, gruppo fondato e guidato da Stefano Valore, che è anche editore dell’agenzia di stampa Dire, ha ottenuto un punteggio medio di 8.04.

In vetta alla classifica si conferma Lavazza, che agguanta per il secondo anno l’ambito riconoscimento dei dipendenti, seguita da De Cecco e FinecoBank. Appena sotto al podio l’Istituto nazionale dei tumori, Gabetti, Accademia Belle Arti di Napoli e Banca d’Italia. Nello sguardo dei lavoratori il responso sorride, di conseguenza, a un insieme di realtà diverse: imprese private ed enti pubblici che comunque staccano le multinazionali del settore tech e farmaceutico.
Va detto che, in ogni caso, Roche guadagna un ragguardevole ottavo posto, davanti al colosso italo-francese dell’aerospazio Thales Alenia Space. Chiude la top ten, dunque, Google.

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