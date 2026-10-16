venerdì 16 Ottobre 2026

Cittadinanza, Salvini lancia la “stretta anti-maranza dai 12 anni in su”

"Nessuna concessione ai giovani che spacciano droga e commettono reati analoghi"

di Nicola MenteData pubblicazione: 16-10-2026 ore 15:34Ultimo aggiornamento: 16-10-2026 ore 15:34

MILANO – “La settimana prossima arriva finalmente in votazione l’approvazione della stretta sulle concessioni e i ritiri della cittadinanza e dei permessi di soggiorno”. Lo annuncia Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, durante la conferenza stampa sui luoghi di culto a Palazzo Pirelli, a Milano, ringraziando il gruppo leghista alla Camera.

Tra le novità, spiega, è prevista “la non concessione della cittadinanza ai giovani che commettono un certo tipo di reati”, citando lo spaccio di droga. Salvini indica inoltre “dai 12 anni in su” la fascia alla quale si riferirebbe questa previsione. “Qualche giornale oggi la traduceva come legge anti maranza. Va bene il titolo, è una parte del tutto”, commenta.

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