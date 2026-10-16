Cittadinanza, Salvini lancia la “stretta anti-maranza dai 12 anni in su”

MILANO – “La settimana prossima arriva finalmente in votazione l’approvazione della stretta sulle concessioni e i ritiri della cittadinanza e dei permessi di soggiorno”. Lo annuncia Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, durante la conferenza stampa sui luoghi di culto a Palazzo Pirelli, a Milano, ringraziando il gruppo leghista alla Camera.

Tra le novità, spiega, è prevista “la non concessione della cittadinanza ai giovani che commettono un certo tipo di reati”, citando lo spaccio di droga. Salvini indica inoltre “dai 12 anni in su” la fascia alla quale si riferirebbe questa previsione. “Qualche giornale oggi la traduceva come legge anti maranza. Va bene il titolo, è una parte del tutto”, commenta.