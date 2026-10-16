Morto l’anziano investito da un tornado 7 giorni fa a Marsala

PALERMO – Il maltempo che la scorsa settimana si è abbattuto su Marsala e Petrosino, nel Trapanese, ha fatto una vittima: si tratta di Antonino Fortunato, marsalese di 70 anni. L’uomo è scomparso oggi a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stato investito dal tornado mentre si trovava a bordo della propria auto con la moglie lungo la Statale 115 venerdì scorso.

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“Con profondo dolore ho appreso la scomparsa del nostro concittadino – dice la sindaca di Marsala, Andreana Patti -.

Questo evento luttuoso, purtroppo, dà ora la tragica misura della tragedia che ha colpito la nostra città. Perché tutto si può aggiustare, ricostruire, ma la perdita della vita umana è una ferita che non si rimargina. La mia vicinanza alla famiglia, alla moglie e ai figli, con cui in questi giorni sono stata in stretto contatto. Li stringo tutti in un forte abbraccio in questo momento di grande dolore”.

Condoglianze alla famiglia esprime anche il presidente del consiglio comunale, Giovanni Maniscalco, a nome dell’intera assemblea. Patti ha dichiarato il lutto cittadino in concomitanza dello svolgimento dei funerali di Fortunato.