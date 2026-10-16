venerdì 16 Ottobre 2026

Il Papa sta meglio: ha celebrato la messa in ospedale

Nel testo si sottolinea: "Erano presenti personale medico e infermieristico dell'ospedale, in quel momento libero dal servizio, e del Corpo della gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano"

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 16-10-2026 ore 15:13Ultimo aggiornamento: 16-10-2026 ore 15:13

ROMA – “Il Santo Padre questa mattina ha eseguito esami del sangue e radiografia del torace, che hanno confermato il costante miglioramento delle condizioni generali. Sono proseguite le sedute di fisioterapia respiratoria. Il recupero post operatorio permette di svolgere le normali attività quotidiane in completa autonomia”. Lo ha riferito la Sala stampa della Santa sede, in una comunicazione ai giornalisti.

Diffuse dalla Santa sede le prime foto di papa Leone XIV dopo il suo ricovero al Policlinico Gemelli. Le immagini riguardano la celebrazione della messa da parte del pontefice. Leone XIV è ricoverato da martedì, il giorno dell’intervento chirurgico. In una comunicazione ai giornalisti, si riferisce che “alle 12 di oggi il pontefice “ha celebrato la Santa messa nella sala allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli”.

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Nel testo si sottolinea: “Erano presenti personale medico e infermieristico dell’ospedale, in quel momento libero dal servizio, e del Corpo della gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano”.

La Santa sede ha aggiunto: “Nella sua omelia il papa ha ringraziato il personale tutto, medici, infermieri, inservienti, per il lavoro che svolge ogni giorno prendendosi cura dei malati e della loro fragilità e, in modo particolare, per quanto hanno fatto e fanno per lui”.

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