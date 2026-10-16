venerdì 16 Ottobre 2026

Giocatore di rugby trovato morto nella doccia in hotel, alla vigilia della Champions Cup in Francia

La scoperta nell'hotel dove soggiorna la squadra sudafricana, i Lions

Data pubblicazione: 16-10-2026 ore 15:12Ultimo aggiornamento: 16-10-2026 ore 15:12

ROMA – Un giocatore di rugby, della squadra sudafricana dei Lions, è stato trovato morto nell’hotel a Sainte Marie de Ré, in Francia, dove la squadra soggiornava prima dell’esordio in Champions Cup contro La Rochelle. Il giocatore sarebbe stato trovato privo di sensi nella doccia, probabilmente a causa di un arresto cardiaco. Non sono state ancora rese note le sue generalità.

I Lions si stavano preparando per il loro debutto nel torneo di massima serie questo fine settimana, dopo essere volati in Europa a seguito della pesante sconfitta per 57-15 subita contro i Bulls, i loro rivali sudafricani. La European Professional Club Rugby, organizzatrice del torneo, ha dichiarato che la famiglia del giocatore è stata informata.

Il Guardian sottolinea una tragica fatalità: proprio dieci anni fa era morto in una stanza d’albergo a Parigi l’allenatore del Munster, Anthony Foley. Foley, che aveva 42 anni, morì nel sonno alla vigilia di una partita europea contro il Racing 92, a causa di una patologia cardiaca pregressa.

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di Redazione

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