Giocatore di rugby trovato morto nella doccia in hotel, alla vigilia della Champions Cup in Francia

ROMA – Un giocatore di rugby, della squadra sudafricana dei Lions, è stato trovato morto nell’hotel a Sainte Marie de Ré, in Francia, dove la squadra soggiornava prima dell’esordio in Champions Cup contro La Rochelle. Il giocatore sarebbe stato trovato privo di sensi nella doccia, probabilmente a causa di un arresto cardiaco. Non sono state ancora rese note le sue generalità.

I Lions si stavano preparando per il loro debutto nel torneo di massima serie questo fine settimana, dopo essere volati in Europa a seguito della pesante sconfitta per 57-15 subita contro i Bulls, i loro rivali sudafricani. La European Professional Club Rugby, organizzatrice del torneo, ha dichiarato che la famiglia del giocatore è stata informata.

Il Guardian sottolinea una tragica fatalità: proprio dieci anni fa era morto in una stanza d’albergo a Parigi l’allenatore del Munster, Anthony Foley. Foley, che aveva 42 anni, morì nel sonno alla vigilia di una partita europea contro il Racing 92, a causa di una patologia cardiaca pregressa.