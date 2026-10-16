VIDEO| Reggio Calabria e Messina costruiscono un’unica Area metropolitana integrata: favorirà la mobilità di residenti e visitatori

REGGIO CALABRIA – “Il Protocollo nasce dalla volontà congiunta delle Amministrazioni Comunali di Messina e Reggio Calabria di superare una storicizzata logica di separazione geografica e concorrenzialità amministrativa. L’obiettivo primario è la costruzione di un’unica Area Metropolitana Integrata dello Stretto, fondata sul coordinamento sistemico dei servizi essenziali, sulla valorizzazione delle risorse territoriali e sull’ottimizzazione dell’accessibilità infrastrutturale”. Sono queste le premesse dell’accordo sottoscritto oggi dai Comuni di Reggio Calabria e Messina, rappresentati dai rispettivi sindaci, Francesco Cannizzaro e Federico Basile, relativo all’intesa per la nascita dell’Area metropolitana integrata dello Stretto.

L’atto è stato siglato simbolicamente a bordo di una nave traghetto in servizio sullo Stretto. Nel protocollo: “Saranno riconosciuti il valore dei legami territoriali, culturali, turistici ed economici tra le due sponde dello Stretto e condividono l’obiettivo di sviluppare iniziative coordinate. L’integrazione territoriale delle due comunità di Messina e Reggio Calabria si articola su sei direttrici fondamentali: Trasporti e Mobilità Intermodale, Turismo e brand unico Internazionale, Cultura e fruizione del patrimonio, sinergie universitarie e di ricerca, protezione civile Integrata ad alta tecnologia e Buona Amministrazione. Tale visione consente di trasformare un braccio di mare da barriera fisica a cerniera strategica di connessione socio-economica”.

AREA METROPOLITANA UNICA FAVORIRÀ LA MOBILITÀ

Il Protocollo per l’area metropolitana integrata dello Stretto, definisce un quadro di collaborazione istituzionale per promuovere la fruizione integrata dell’Area dello Stretto, favorire la mobilità dei residenti e dei visitatori e valorizzare congiuntamente l’offerta turistica e culturale. L’accessibilità degli spostamenti rappresentano il pilastro abilitante dell’intera strategia integrata. L’intervento prioritario riguarda la strutturazione di un collegamento rapido ed efficiente tra il centro urbano di Messina e l’Aeroporto di Reggio Calabria ‘Tito Minniti’, basato sull’intermodalità Mare-Ferrovia-Gomma. L’intenzione è anche la realizzazione di un corridoio intermodale: Messina – Aeroporto ‘Tito Minniti’ a Reggio Calabria, utilizzando vettori quali navetta dedicata, connessione rapida tra le stazioni di Villa San Giovanni e Reggio Calabria Centrale verso lo scalo aereo ‘Tito Minniti’ e la realizzazione del pontile di collegamento con l’aeroporto dello Stretto.

SARÀ ISTITUITA L’AGENZIA UNICA PER LA MOBILITÀ

“Sarà istituita un’Agenzia unica dello Stretto per la Mobilità quale organismo sovra-comunale incaricato della programmazione unificata dei servizi di TPL marittimo e terrestre, del monitoraggio della qualità dei servizi e della gestione della piattaforma informativa unica in tempo reale, ed anche della promozione della mobilità sostenibile dei pendolari su entrambe le città”.

L’Agenzia unica avrà “l’obiettivo di attrarre finanziamenti per sostenere le opere infrastrutturali materiali e immateriali, costituire lo Stretto Pass – Turismo e Mobilità Integrata: un titolo integrato per collegamenti marittimi, trasporto pubblico locale, musei e attrazioni culturali delle due città, con l’obiettivo di favorire la permanenza dei visitatori e la fruizione turistica di entrambe le sponde”. Sul fronte turistico, sviluppo economico ed eventi, sarà creato il brand “Unica destinazione a due sponde”.

CANNIZZARO: AVVIATI CONTATTI CON IL GOVERNO PER AGENZIA UNICA

“Si tratta di un atto che farà da base per i successivi interventi legislativi a livello nazionale. Abbiamo già attivato le nostri sedi istituzionali per interloquire con il governo, affinché quest’area integrata nello Stretto, questo progetto di agenzia unica, anche di mobilità, possa essere concretamente attuato“. Così il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, in merito alla firma.

“È una giornata storica – ha aggiunto – che segna non solo Messina e Reggio, ma anche il Paese. È la prima volta che le due giunte si riuniscono in maniera congiunta e firmano un protocollo contenutistico di linee guida. Spetterà al Parlamento il compito di legiferare e disegnare giuridicamente la nascita, soprattutto, dell’agenzia unica, che ci darà la possibilità di accedere a dei fondi straordinari per incrementare la mobilità nell’area integrata dello Stretto”.

BASILE: CON 1,1 MILIONI DI ABITANTI ESISTE AREA INTEGRATA

“1.103.453 abitanti, è la somma degli abitanti delle due Città metropolitane di Messina e Reggio Calabria, oltre 205 Comuni nei due territori, di fatto costituiscono un’area integrata che esiste. Oggi è una giornata storica e memorabile, suggelliamo un protocollo che pone le linee guida che di fatto le due città aspettano da molto. Parliamo di trasporti, mobilità, transizione ecologica, economica, digitale, turismo. Ringrazio il sindaco Francesco Cannizzaro che con la sua volontà, in pochi mesi, ha formalizzato un percorso che cercavo, con la giusta interlocuzione, dal 2022, portando a casa un grande risultato”, ha dichiarato il sindaco di Messina, Federico Basile.