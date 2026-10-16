venerdì 16 Ottobre 2026

Milan insegue e supera Milan: nuovo record del mondo ai Mondiali di ciclismo

Nelle qualifiche dell'inseguimento individuale, il campione italiano ha abbattuto il muro dei 3'59", stabilendo il nuovo primato in 3'58"850

di Marco MelliData pubblicazione: 16-10-2026 ore 11:18Ultimo aggiornamento: 16-10-2026 ore 11:18

ROMA – Nelle qualifiche dell’inseguimento individuale, ai Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai, Jonathan Milan ha stabilito il nuovo record del mondo con 3’58″850, abbattendo il muro dei 3’59” e migliorando di 303 millesimi il precedente primato, sempre suo, stabilito il 18 ottobre 2024 a Copenaghen nella finale mondiale contro il britannico Josh Charlton.

In finale Milan se la vedrà con il danese Frederik Madsen, per la conquista dell’oro. Filippo Ganna, invece, affronterà Rasmus Pedersen per il bronzo. Le finali sono in programma oggi pomeriggio, a partire dalle 13.15 italiane (19.15 a Shanghai).

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