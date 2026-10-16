Ricina, Gianni Di Vita: “Non ho mai pensato volessero uccidermi”

ROMA – Finora non ha mai parlato apertamente Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia morte a Pietracatella, in Molise, nei giorni subito dopo Natale dopo aver assunto ricina. E in realtà, le parole che ha detto al Corriere della Sera non sono nemmeno una vera intervista. L’inviato del quotidiano Alessandro Fulloni lo ha incontrato al cimitero di Pietracatella, dove era andato a trovare la moglie e la figlia. E così Di Vita alla fine qualche parola l’ha detta, pur dicendo di non voler essere intervistato. Ha mai pensato che potesse essere lei il bersaglio della ricina? “No- risponde Gianni Di Vita-. Non ho mai creduto che volessero uccidermi. Così come non ho mai pensato che volessero uccidere mia figlia e mia moglie“. Ma se le due donne non fossero morte perchè avvelenate intenzionalmente da qualcuno, si dovrebbe veramente ipotizzare l’incidente o la ricina assunta per errore? Non si sa. Di Vita si limita a dire questo: “Lasciamo fare agli investigatori, sanno molte più cose di quello che immaginiamo”.

Continuano a ritmo serrato le indagini della Procura di Larino su questa intricata vicenda. In questi giorni, dopo che negli ultimi mesi sono stati ascoltati decine e decine di testimoni (alcuni interrogati più e più volte), sono in corso una serie di accertamenti informatici su alcune scuole vicine a Pietracatella. A partire dall’istituto agrario di Riccia (dove insegna l’amica di Gianni Di Vita, Monia) e da quello dove studiavano le due sorella della famiglia, Sara che è morta (ed era al secondo anno) e Alice, 19enne e unica superstite della famiglia, che si è diplomata a giugno. E ci sono anche altri due istituti scolastici su cui sono in corso accertamenti. Da uno o più computer di queste scuole, infatti, sono partite alcune ricerche sospette su Internet in cui compariva la parola ‘ricina’. È notizia di ieri, poi, il ritrovamento di alcune piante di ricino nelle campagne tra Riccia e il lago di Occhito. Lo ha scritto Repubblica. Le piante hanno delle capsule in cui sono contenuti i semi. Gli investigatori stanno valutando la possibilità che il veleno sia stato ricavato nella zona e successivamente lavorato in modo artigianale.