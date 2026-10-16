venerdì 16 Ottobre 2026

La “manovrona” del lavoro nero: nel 2024 valeva 200 miliardi

Le rilevazioni Istat sull'economia sommersa: le unità di lavoro irregolari erano circa 3 milioni 277mila, con un incremento di oltre 145mila unità rispetto al 2023

di Marta TartariniData pubblicazione: 16-10-2026 ore 10:51Ultimo aggiornamento: 16-10-2026 ore 10:51

ROMA – Nel 2024 il valore dell’economia non osservata è pari a 218,2 miliardi, in aumento dello 0,3% rispetto al 2023, a fronte di una crescita del Pil corrente del 3,2%. Lo rileva l’Istat speigando che la sua incidenza sul Pil scende al 9,9% dal 10,2% dell’anno precedente con una riduzione di 0,3 punti percentuali.

L’economia sommersa (ovvero al netto delle attività illegali) si attesta a 198,4 miliardi (+ 0,8 miliardi rispetto all’anno precedente), mentre il valore delle attività illegali scende a 19,8 miliardi.

Nel 2024 le unità di lavoro irregolari sono circa 3 milioni 277mila, con un incremento di oltre 145mila unità rispetto al 2023.
Il lavoro irregolare cresce sia nella componente dipendente (+5,4%, +121,8mila unità), sia in quella indipendente (+2,7%, +23,4mila unità).

Sono definite irregolari le posizioni lavorative per le quali non viene rispettata la normativa vigente in materia fiscale e contributiva, nonché quelle relative ad attività illegali e, quindi, non osservabili direttamente. Rispetto al 2023, il lavoro irregolare aumenta del 4,6%, pari a poco più di 145mila Ula.

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