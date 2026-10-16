Zelensky a Bruxelles: “Grato del sostegno dell’Ue, qui veri leader”. von der Leyen: “Per fine anno aprire due capitoli di adesione”

ROMA – “Sono grato per l’enorme sostegno che riceviamo dal Consiglio dell’Ue, dalla Commissione e dai leader europei, veri leader, che sono stati al nostro fianco fin dall’inizio della guerra“: parole del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Il capo di Stato ha rilasciato le dichiarazioni dopo l’arrivo oggi a Bruxelles.

Al suo fianco, di fronte ai giornalisti, nelle immagini trasmesse in diretta streaming, c’erano il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Quest’ultima, in un punto stampa, ha fissato l’obiettivo di “Entrare nel vivo delle riforme necessarie” per l’adesione dell’Ucraina all’Ue, aprendo gli ultimi due “cluster negoziali” entro fine anno.