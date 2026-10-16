venerdì 16 Ottobre 2026

Zelensky a Bruxelles: “Grato del sostegno dell’Ue, qui veri leader”. von der Leyen: “Per fine anno aprire due capitoli di adesione”

Il capo di Stato accanto alla presidente della Commissione e al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 16-10-2026 ore 10:22Ultimo aggiornamento: 16-10-2026 ore 10:22

ROMA – “Sono grato per l’enorme sostegno che riceviamo dal Consiglio dell’Ue, dalla Commissione e dai leader europei, veri leader, che sono stati al nostro fianco fin dall’inizio della guerra“: parole del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Il capo di Stato ha rilasciato le dichiarazioni dopo l’arrivo oggi a Bruxelles.

Al suo fianco, di fronte ai giornalisti, nelle immagini trasmesse in diretta streaming, c’erano il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Quest’ultima, in un punto stampa, ha fissato l’obiettivo di “Entrare nel vivo delle riforme necessarie” per l’adesione dell’Ucraina all’Ue, aprendo gli ultimi due “cluster negoziali” entro fine anno.

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