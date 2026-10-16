L’oroscopo di venerdì 16 ottobre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Non ci sono novità eclatanti ma solo piccoli cambiamenti, una nuova sede, un diverso ruolo oppure un programma da gestire cambiando stile rispetto al passato.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Nel pomeriggio torna qualche disagio, le questioni pratiche premono ed è possibile scaricare questa tensione su chi ami. Potresti alzare la voce se c’è qualcosa da dire a chi non risponde alle tue richieste.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Serata all’insegna delle emozioni. Puoi ottenere molto, vantaggi, gratifiche ed incassi di un certo rilievo.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Cerca di eliminare qualche malessere e soprattutto atteggiamenti aggressivi. Sii più disponibile. Non tolleri più le persone ambigue, false con te!
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Tutto quello che avviene può essere valido e causa di gran benessere, anche se non immediato. L’amore è convincente per certi aspetti.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Arriverà una bella notizia legata al denaro; le persone che hanno una attività di contatto avranno successo; solo in serata si registra un po’ di calo fisico.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Oggi energia e grinta da usare in campo familiare e sociale. Questa situazione aiuta anche quelli che vogliono iniziare un nuovo progetto. In amore si recupera alla grande!
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Mantieni la calma perché è una giornata febbrile e forse anche un po’ troppo agitata. In amore il tempo cura le ferite…
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Giornate che portano novità, puoi risolvere un problema che va avanti da tempo. Recupero nel lavoro, successo.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Un briciolo di furbizia può aiutarti a superare un problema di lavoro; in amore comandi tu, potresti anche dire basta ma senza soffrire, ora pretendi chiarezza.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
In questo periodo devi cercare di risolvere qualche problema, serata al rallentatore, segui una cura per stare meglio. Basta con le parole in amore, ora stai cercando risposte concrete…