venerdì 16 Ottobre 2026

L’oroscopo di venerdì 16 ottobre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 16-10-2026 ore 10:13Ultimo aggiornamento: 16-10-2026 ore 10:13

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non ci sono novità eclatanti ma solo piccoli cambiamenti, una nuova sede, un diverso ruolo oppure un programma da gestire cambiando stile rispetto al passato.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Nel pomeriggio torna qualche disagio, le questioni pratiche premono ed è possibile scaricare questa tensione su chi ami. Potresti alzare la voce se c’è qualcosa da dire a chi non risponde alle tue richieste.


Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Serata all’insegna delle emozioni. Puoi ottenere molto, vantaggi, gratifiche ed incassi di un certo rilievo.



Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Cerca di eliminare qualche malessere e soprattutto atteggiamenti aggressivi. Sii più disponibile. Non tolleri più le persone ambigue, false con te!



Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Tutto quello che avviene può essere valido e causa di gran benessere, anche se non immediato. L’amore è convincente per certi aspetti.



Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Arriverà una bella notizia legata al denaro; le persone che hanno una attività di contatto avranno successo; solo in serata si registra un po’ di calo fisico.


Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Oggi energia e grinta da usare in campo familiare e sociale. Questa situazione aiuta anche quelli che vogliono iniziare un nuovo progetto. In amore si recupera alla grande!


Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Mantieni la calma perché è una giornata febbrile e forse anche un po’ troppo agitata. In amore il tempo cura le ferite…


Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornate che portano novità, puoi risolvere un problema che va avanti da tempo. Recupero nel lavoro, successo.


Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Un briciolo di furbizia può aiutarti a superare un problema di lavoro; in amore comandi tu, potresti anche dire basta ma senza soffrire, ora pretendi chiarezza.


Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

In questo periodo devi cercare di risolvere qualche problema, serata al rallentatore, segui una cura per stare meglio. Basta con le parole in amore, ora stai cercando risposte concrete…


Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Alcuni non amano lavorare da dipendente, e se possibile cercano di mettersi in proprio o dirigere qualcosa. Attento a non diventare il capro espiatorio di complicazioni di cui non hai colpa.













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