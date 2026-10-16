Trump attacca (di nuovo) Zelensky: “Gli attacchi alle raffinerie russe sono una vergogna” | VIDEO

ROMA – Donald Trump dice che i nuovi attacchi dell’Ucraina contro le raffinerie di petrolio russe sono “una vergogna”.

“Tutto quello che sta facendo è far aumentare il prezzo mondiale del petrolio. Beh, penso che sia una vergogna”, ha detto il presidente degli Stati Uniti intervistato dall’emittente Newsmax.

Trump calls Ukrainian strikes on Russian oil refineries a “disgrace”:



There's plenty of other targets. They don't have to hit [refineries]. There are a lot of targets that you can hit. pic.twitter.com/uj27TszuPM — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

“Ci sono molti obiettivi che si possono colpire, ma quando si spara alle raffinerie di diesel dove si produce gasolio, e ne abbiamo bisogno, e ne ha bisogno il mondo, allora non si sta rendendo un buon servizio al mondo”.

Le relazioni tra Kiev e Washington sono ai minimi termini. La scorsa settimana Trump ha allentato le sanzioni contro la Russia in cambio del rilascio da parte di Mosca di ingenti quantità di gasolio sui mercati globali. Zelensky ha esplicitamente detto di aver perso un alleato, e di essere molto deluso da Trump.