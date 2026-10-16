venerdì 16 Ottobre 2026

Trump attacca (di nuovo) Zelensky: “Gli attacchi alle raffinerie russe sono una vergogna” | VIDEO

"Ci sono tanti obiettivi da colpire, così fa solo alzare i prezzi del petrolio. Abbiamo bisogno del diesel"

Data pubblicazione: 16-10-2026 ore 10:06Ultimo aggiornamento: 16-10-2026 ore 10:06

ROMA – Donald Trump dice che i nuovi attacchi dell’Ucraina contro le raffinerie di petrolio russe sono “una vergogna”.

“Tutto quello che sta facendo è far aumentare il prezzo mondiale del petrolio. Beh, penso che sia una vergogna”, ha detto il presidente degli Stati Uniti intervistato dall’emittente Newsmax.

“Ci sono molti obiettivi che si possono colpire, ma quando si spara alle raffinerie di diesel dove si produce gasolio, e ne abbiamo bisogno, e ne ha bisogno il mondo, allora non si sta rendendo un buon servizio al mondo”.

Le relazioni tra Kiev e Washington sono ai minimi termini. La scorsa settimana Trump ha allentato le sanzioni contro la Russia in cambio del rilascio da parte di Mosca di ingenti quantità di gasolio sui mercati globali. Zelensky ha esplicitamente detto di aver perso un alleato, e di essere molto deluso da Trump.

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