VIDEO| Da X Factor al cinema, Casadilego debutta come attrice: “Inseguire i sogni ci rende liberi”

ROMA – Una storia di passione e di formazione. Una storia sulla ricerca della propria voce, sulla pressione delle aspettative dei genitori, sull’essere liberi di sbagliare e di compiere le proprie scelte. Una storia dolce e di grande grazia ambientata a Locri (Calabria). Una storia sui sogni che ha come protagonista Elisa Coclite, in arte Casadilego (vincitrice di X Factor 2020). La cantante debutta al cinema con ‘My Soul Summer’ di Fabio Mollo, presentato oggi ad Alice nella Città (sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema) e in sala il 24, 25 e 26 ottobre con Europictures. Il film è il racconto dell’estate di Anita (Casadilego), 17 anni e tutto ancora da scoprire. L’incontro con un famoso cantante irrisolto (Tommaso Ragno), vicino di casa della nonna (Lunetta Savino) le fa conoscere ed esplorare il suo talento nascosto confermando la sua passione più grande: la musica. Un’estate in cui Anita conosce anche l’amore, breve e intenso (Luka Zunic).

“È necessario inseguire i nostri sogni, ma deve partire da noi. Tutti, indipendentemente da quello che siamo e che facciamo, abbiamo delle pressioni. È importante ascoltarsi, volersi bene e inseguire i propri segni ci rende davvero liberi“, ha detto Casadilego all’agenzia Dire. “Anita è molto simile a me, mi piacerebbe interpretare un personaggio distante da ciò che sono. Non so se voglio tornare subito sul set, forse ho bisogno di un po’ di tempo”, ha aggiunto l’artista.

Il film è una produzione Bartleby Film e Fidelio con Rai Cinema ed è prodotto da Massimo Di Rocco, Luigi Napoleone per Bartleby Film, Silvio Maselli e Daniele Basilio per Fidelio. Il film è scritto da Doriana Leondeff e Antonio Leotti, la fotografia è di Daniele Ciprí, il montaggio di Filippo Montemurro, i costumi di Sara Fanelli e Camilla Giuliani, la scenografia di Eleonora Devitofrancesco.

