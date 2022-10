Russell Crowe: “‘Poker face’ è arrivato tra la morte di papà e il Covid, ma ce l’ho fatta”

ROMA – “Dopo la morte di mio padre, si è presentato questo progetto già finanziato ma senza regista. Dovevo decidere se accettare o lasciare a piedi 280 membri della troupe. Ho fatto quello che avrebbe fatto mio padre: ho accettato”. Così Russell Crowe alla Festa del Cinema di Roma, in occasione della conferenza di ‘Poker Face‘, suo secondo film da regista dopo ‘The Water Diviner (2014). La star australiana ha scelto la Festa di Roma e Alice nella Città per la premiere mondiale della pellicola, dal 24 novembre in sala (distribuito da Vertice 360).

“Il regista che avrebbe dovuto occuparsi di questo film ha abbandonato il progetto per problemi familiari. Me lo hanno proposto 5 settimane prima dell’inizio delle riprese. In 9 giorni ho riscritto la sceneggiatura, poi abbiamo dovuto fronteggiare il Covid, lo stop delle riprese e la mia assenza perché impegnato in altri progetti. Sì- ha proseguito Crowe- è la sfida più assurda che io abbia mai affrontato, io lavoro da quando ho 6 anni e la mia esperienza mi ha aiutato a portare avanti fino alla fine ‘Poker Face’, che da film d’azione l’ho trasformato in un film sull’eredità attraverso la storia di un uomo che ha tutto tranne il tempo“.

Ambientato nel mondo del poker high stakes, Crowe interpreta il miliardario nel settore della tecnologia e giocatore d’azzardo Jake Foley, che offre ai suoi migliori amici una serata indimenticabile, con la possibilità di vincere più soldi di quanti ne abbiano mai sognati. Ma per giocare, devono rinunciare all’unica cosa che hanno passato la vita a cercare di mantenere, ovvero i loro segreti. Durante la partita, gli amici scoprono la vera posta in gioco. “Il gioco d’azzardo è la peggior cosa, ho una posizione impopolare, lo so. Penso che sia una cosa aberrante che sia consentito di giocare 24 ore su 24”, ha detto il ‘Gladiatore’.

Alla fine dell’incontro, Crowe si è rivolto ai giovani: “Quando dobbiamo prendere una decisione e dubitiamo di quello che stiamo facendo o decidendo ci dobbiamo ricordare che siamo noi il capitano della nave, non bisogna avere ragione ma bisogna essere sicuri di quello che si fa”.

