A Ciampino serata di danza in piazza per i 50 anni della parrocchia San Giovanni Battista

ROMA – Una serata di danza gratuita per i cittadini di Ciampino. Ieri sera all’oratorio della parrocchia San Giovanni Battista che celebrava i suoi 50 anni di storia, grandi e bambini si sono ritrovati per assistere all’esibizione dei giovani allievi del Centro di danza e cultura VAD, nato nel momento difficile della pandemia, che oggi richiama i giovani della cittadina e dei castelli per tornare a ‘vivere l’arte’, nelle sale di studio, nei teatri e nelle piazze.

La serata si è conclusa con l’esibizione dei professionisti Maurizio Romanini, Chiara Maggi e Tiziana Corciulo in una performance di caraibico e flamenco. A rappresentare il centro culturale VAD e a presentare la performance anche l’insegnante e danzatrice Lily De Cordoba.

Sul palco, per ricordare la storia della parrocchia, hanno sfilato gli abiti da sposa dei primi matrimoni che si celebrarono nella chiesa, indossati da figlie e nipoti delle donne che allora convolarono a nozze.

