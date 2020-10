VIDEO | Boldrini: “In Bielorussia tre donne sfidano il regime. Non lasciare solo il popolo”

RECOVERY FUND, “PER LA PRIMA VOLTA DAL GOVERNO IMPEGNI PER LE DONNE”

“Ho visto con piacere come il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esorti a più occupazione femminile. Credo sia la prima volta a livello parlamentare e di governo che i fondi per il recovery fund vadano su questo. Abbiamo una risoluzione di maggioranza che prevede infatti che una parte considerevole vada per l’occupazione e l’imprenditoria femminile“. Laura Boldrini plaude con queste parole alle scelte del Governo in questa direzione, presentate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ribadite dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Intervistata, in diretta Fb, negli studi dell’agenzia Dire, la deputata ha ricordato che “solo il 48% delle donne in questo Paese lavora mentre l’altro 52% non è per scelta che rimane a casa. E’ Banca d’Italia a dire- ha ricordato la deputata- che se in Italia lavorasse il 60% delle donne recupereremmo 7 punti di PIL”. In questa direzione e per queste donne “sopraffatte dalla quotidianità” è nato “l’intergruppo parlamentare da deputate di diversi partiti per portare avanti insieme, come nostro dovere, i temi dei diritti delle donne con iniziative, emendamenti e documenti come accaduto per questo recovery fund”. Il tema dell’occupazione “è sicuramente il più urgente” secondo Boldrini che ha parlato a questo proposito di “una vera e propria patologia italiana”. Un tema che diventa perà connesso anche con la genitorialià “in Italia sovrapposta ancora solo a maternità e non vissuta come responsabilità di entrambi. Tanti uomini non prendono il congedo per stare con i neonati“. Il lavoro per le pari opportunità passa quindi, secondo Boldrini, attraverso “l’educazione al maschile e c’è tanto lavoro da fare- ha detto- gli uomini sono rimasti indietro e da lì nascono tante disfunzioni e tanta violenza”. Un impegno che va portato avanti a tutto campo: “Dai libri di testo, dove c’è ancora la mamma che fa le torte e il papà che va a lavoro, in cui si deve stimolare l’empowerment delle bambine, fino ai media che portano avanti spesso una narrazione tossica di alcuni fenomeni che svilisce e ridicolizza anche le donne. Come il recente titolo sulle due premio Nobel definite ‘Thelma e Louise del DNA'”.