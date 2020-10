Coronavirus, il Pd in pressing su Conte: “Valuti misure per evitare il lockdown”

ROMA – “Il Pd e’ preoccupato per questo impennarsi dei contagi. E chiede al premier Conte e al governo di valutare eventuali provvedimenti che possano evitare un futuro e drammatico lockdown”. Lo riferiscono fonti del Partito democratico, in pressing continuo perchè il governo prenda misure più nette per arginare l’epidemia. Ma i fronti di scontro con il governo non finiscono qui. Aumenta infatti il pressing sul Mes e sul concorso per i docenti, che il Pd vorrebbe rinviare.

MES. ZINGARETTI: ASCOLTARE SINDACI, USIAMOLO PER RAFFORZARE SANITA’

“Ascoltiamo i sindaci italiani. Bisogna usare le risorse del Mes per rafforzare la sanita’ territoriale. Chi e’ in prima linea, come i tanti amministratori in trincea, sa bene che ora e’ il momento di rafforzare la rete di prevenzione e cura nei territori, nelle citta’, nei piccoli comuni, nelle aree interne, specie per gli anziani e per le persone piu’ fragili. Da presidente di Regione dico: e’ tempo di investire, siamo in guerra e serve ogni mezzo utile per vincere”. Lo scrive su facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

SCUOLA. VERDUCCI (PD): CONTE FERMI CONCORSO

“Il Governo sospenda il concorso scolastico. Non c’e’ nessuna ragionevolezza nel voler insistere sullo svolgimento nella condizione di estrema criticita’ che il Paese sta vivendo. È inaccettabile mettere a rischio la sicurezza di migliaia di candidati e, di conseguenza, del personale scolastico degli istituti che saranno sede delle prove, degli studenti, delle loro famiglie. Voler forzosamente spostare migliaia di insegnanti dalla propria Regione verso altre Regioni e’ contro ogni buon senso e contro ogni logica di sicurezza. In queste ore va fatto quel che si deve per contrastare la nuova emergenza. Il Presidente del Consiglio Conte intervenga e stoppi il concorso, ascolti le richieste pressanti che vengono da tutto il mondo della scuola”. Cosi’ il senatore Pd Francesco Verducci, vice Presidente Commissario Cultura e Istruzione.