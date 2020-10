Lombardia verso il giro di vite su bar, ristoranti e sport. Fontana: “Tante ipotesi, nulla di drammatico”

MILANO – La chiusura di bar e ristoranti alle 21 in Lombardia? “Abbiamo due tre proposte che sottoporremo al CTS. Niente di drammatico, sono solo ridimensionamenti”. Cosi’ il governatore della Lombardia Attilio Fontana nel punto stampa a margine dell’incontro svolto in Regione con i sindaci della regione e i capigruppo del consiglio regionale. Fonti presenti al vertice hanno anticipato alla ‘Dire’ la misura.

“Ci sono tante ipotesi”, non smentisce Fontana. Il presidente non ha replicato alle domande sull’incontro con il leader della Lega Matteo Salvini, arrivato a Palazzo Lombardia in mattinata. È stato inoltre stabilito il divieto di consumo di bevande sul suolo pubblico. L’orario per lo stop “deve ancora essere stabilito”, conclude Fontana.