Coronavirus, turista positivo e sintomatico sbarca a Napoli da una nave crociera

ROMA – Turista francese, positivo e sintomatico, sbarcato da una crociera a Napoli. Ora è ricoverato nel Covid hospital dell’azienda Moscati di Avellino. Un uomo di 78 anni, cittadino francese, è sbarcato il 14 ottobre a Napoli dalla nave da crociera Costa Diadema in condizioni definite preoccupanti dai sanitari. A quanto apprende l’agenzia Dire, dopo la ricognizione delle disponibilità negli ospedali della città e della regione, l’uomo è stato trasportato con autoambulanza privata al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera ‘San Giuseppe Moscati’ del capoluogo irpino, dove è attualmente ricoverato in degenza ordinaria. Presenta febbre e altri lievi sintomi compatibili con il Covid. Non si hanno informazioni al momento sulle misure precauzionali prese sulla nave, dove in base alle norme del ministero della Salute deve essere disposta l’indagine epidemiologica per tracciare i contatti e far scattare la quarantena.

L’uomo, apprende la Dire, e’ sbarcato a Napoli nel primo pomeriggio del 14 ottobre scorso e ha raggiunto l’ospedale irpino nel tardo pomeriggio, alle 19 circa. Era stato sottoposto a tampone rapido a bordo della nave, risultato positivo. La Costa Diadema ha lasciato il porto di Napoli nella serata di mercoledì 14 ottobre per dirigersi a Genova.