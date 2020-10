77 anni fa il rastrellamento al ghetto di Roma: portati via in 1024, tornarono in 16

“Il 16 ottobre- ha spiegato Raggi al termine- rimane una data sempre nella nostra memoria anche se quest’anno si celebra con regole diverse. Non ci sarà la tradizionale marcia silenziosa per evidenti ragioni di covid ma è importante ritrovarsi e non perdere la memoria di quello che è stato. Lo facciamo non solo per noi stessi ma per i giovani. Ci sarà, comunque, la possibilità di assistere in streaming, per ricordare la nostra storia e sottolineo nostra, perché la Comunità ebraica fa parte integrante della comunità romana”. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, anche Sami Modiano, uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz, Noemi Di Segni dell’Ucei e il segretario del Pd Roma, Andrea Casu.