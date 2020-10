77 anni fa il rastrellamento al ghetto di Roma: portati via in 1023, tornarono in 16

“Il 16 ottobre- ha spiegato Raggi al termine- rimane una data sempre nella nostra memoria anche se quest’anno si celebra con regole diverse. Non ci sarà la tradizionale marcia silenziosa per evidenti ragioni di covid ma è importante ritrovarsi e non perdere la memoria di quello che è stato. Lo facciamo non solo per noi stessi ma per i giovani. Ci sarà, comunque, la possibilità di assistere in streaming, per ricordare la nostra storia e sottolineo nostra, perché la Comunità ebraica fa parte integrante della comunità romana”. Presenti alla cerimonia, tra gli altri, anche Sami Modiano, uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz, Noemi Di Segni dell’Ucei e il segretario del Pd Roma, Andrea Casu.

ZINGARETTI: RASTRELLAMENTO GHETTO ROMA TRA PERIODI PIÙ BUI STORIA

“La mattina del 16 ottobre 1943 le SS naziste, con la collaborazione dei fascisti, entrarono nel Ghetto ebraico di Roma deportando 1.024 persone verso i campi di sterminio. Solo in 16 tornarono, tra cui una sola donna”. Così su Facebook il segretario PD e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Ricordiamo uno dei periodi più bui della storia, il giorno in cui l’odio, e troppi silenzi, travolsero la comunità ebraica romana- conclude Zingaretti- La memoria di quelle ore e il racconto di chi scampó alla deportazione, devono restare ben saldi nella nostra mente”.

ZAIA: 77 ANNI FA UNA DELLE VERGOGNE PIÙ GRANDI NOSTRO PAESE

“Settantasette anni fa come oggi si compiva una delle vergogne più grandi per il nostro Paese, il ‘sabato nero’ del Ghetto di Roma. Le truppe naziste rastrellarono 689 donne, 363 uomini e 207 bimbi. Delle 1.023 persone deportate ad Auschwitz-Birchenau, solo 16 sopravvissero”. Lo scrive su twitter il presidente della regione Veneto Luca Zaia.