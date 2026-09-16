I deputati di Controcorrente occupano la commissione Bilancio dell’Ars

PALERMO – I deputati di Controcorrente all’Ars occupano la commissione Bilancio di Palazzo dei Normanni. Ismaele La Vardera, Josè Marano, Alessandro De Leo e Carlo Gilistro protestano per il mancato inserimento di un componente del gruppo nella commissione.

“LA DEMOCRAZIA VA DIFESA”

“L’avevamo detto – affermano -. Eravamo pronti ad azioni eclatanti perché la democrazia va difesa e per questa ragione, dopo aver chiesto più volte di essere inseriti nella commissione bilancio come precisa il regolamento dell’Assemblea regionale siciliana, abbiamo deciso di occupare la commissione bilancio. Non è accettabile – aggiungono – che un gruppo parlamentare che rappresenta i cittadini siciliani non possa controllare, votare e discutere eventuali proposte nella commissione bilancio”.

“DA QUI NON CI MUOVIAMO”

“Abbiamo chiesto al presidente Galvagno, di essere presenti in commissione, gli abbiamo scritto a luglio e sollevato il problema in aula e nella riunione dei capigruppo la scorsa settimana – spiegano ancora i parlamentari di Controcorrente -. Siamo alla vigilia della variazione di bilancio, una variazione di oltre un miliardo di euro di soldi pubblici e non è accettabile che possiamo solo assistere come uditori e non poter partecipare ai lavori con diritto di voto. Il Parlamento siciliano, il parlamento più antico al mondo, rispetti la democrazia, noi da qui non ci muoviamo”.