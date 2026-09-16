mercoledì 16 Settembre 2026

Vasco Rossi operato alla schiena, il rocker rassicura i fan: “Sono già in piedi ma mi annoio”

Il cantante di Zocca informa i fan della sua ultima disavventura e per l'occasione tira fuori dal cassetto "Amore...Aiuto"

di Cristina RossiData pubblicazione: 16-9-2026 ore 21:01Ultimo aggiornamento: 16-9-2026 ore 21:01

ROMA – “C’ho un mal di schiena che non mi fa dormire, da ieri sera ce l’ho, voglio morire”: le note e le parole di “Amore.. aiuto”, canzone d’annata 1982, accompagna con ironia il racconto via social dell’ultima disavventura del Blasco. Vasco Rossi infatti ha informato i suoi fan di trovarsi in una clinica dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla schiena. Niente di grave, assicura il cantante 74enne, e tutto sta procedendo bene. “Sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena che ha richiesto un piccolo intervento chirurgico- scrive infatti tra le storie di IG- L’operazione è riuscita perfettamente e sono già in piedi. Dovrò osservare qualche giorno di convalescenza. La cosa più grave- aggiunge- è che mi annoierò un po’”.

Il rocker di Zocca è stato sottoposto infatti a un intervento di decompressione lombare, programmato da tempo, per risolvere un problema alla schiena. Per il Komandante dunque è prevista una breve convalescenza, con dimissioni entro la fine della settimana.

Leggi anche

Calci, pugni e sputi mentre aspettava l’autobus: aggredito un rabbino a Milano. Identificati e denunciati tre aggressori

di Redazione

Bollo auto cancellato? Non per tutti: ecco quali modelli davvero non lo pagheranno

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia