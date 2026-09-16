Vasco Rossi operato alla schiena, il rocker rassicura i fan: “Sono già in piedi ma mi annoio”

ROMA – “C’ho un mal di schiena che non mi fa dormire, da ieri sera ce l’ho, voglio morire”: le note e le parole di “Amore.. aiuto”, canzone d’annata 1982, accompagna con ironia il racconto via social dell’ultima disavventura del Blasco. Vasco Rossi infatti ha informato i suoi fan di trovarsi in una clinica dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla schiena. Niente di grave, assicura il cantante 74enne, e tutto sta procedendo bene. “Sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena che ha richiesto un piccolo intervento chirurgico- scrive infatti tra le storie di IG- L’operazione è riuscita perfettamente e sono già in piedi. Dovrò osservare qualche giorno di convalescenza. La cosa più grave- aggiunge- è che mi annoierò un po’”.

Il rocker di Zocca è stato sottoposto infatti a un intervento di decompressione lombare, programmato da tempo, per risolvere un problema alla schiena. Per il Komandante dunque è prevista una breve convalescenza, con dimissioni entro la fine della settimana.