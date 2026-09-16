Bollo auto cancellato? Non per tutti: ecco quali modelli davvero non lo pagheranno

ROMA – La premier Giorgia Meloni lo ha spiegato chiaramente: l’abolizione del bollo per le auto deciso dal Consiglio dei Ministri vale esclusivamente per “le auto di piccola e media potenza, fino a 80 kW, e per i motoveicoli” e con un’esenzione per un solo veicolo a cittadino. Quindi, si tratta di un beneficio ‘per molti ma non per tutti’. Vediamo nel dettaglio quali sono i ‘paletti’ e i modelli che effettivamente non dovranno più versare ‘l’odiata’ tassa. E per quali invece si dovrà continuare a versarlo.

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I PALETTI

Il beneficio riguarda innanzitutto “un solo veicolo regolarmente assicurato” a persona e si applica- almeno per ora- ai versamenti della tassa automobilistica con termine ordinario di pagamento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Nel decreto si legge poi che il beneficio riguarda le auto alimentate a benzina o gasolio (anche ibride) “aventi potenza non superiore a 80 kW“. Nel caso in cui il contribuente abbia più autovetture agevolabili, l’esenzione viene riconosciuta per una sola vettura, individuata in quella con la minore potenza.

COME RISALIRE AL REQUISITO DELLA POTENZA IN KW DELLA PROPRIA AUTO

Il primo passo da compiere per capire se la propria autovettura dovrà o meno pagare il bollo è guardare il relativo libretto di circolazione: è lì infatti che si può recuperare l’informazione relativa alla potenza massima in Kw, più precisamente nel campo P.2. In linea generale 80 kW di potenza corrispondono a circa 110 cavalli. Si tratta per lo più di citycar e utilitarie: queste infatti hanno in genere motorizzazioni al di sotto degli 80 kW (circa 108 cavalli).

‘PROMOSSE’ PER L’ESENZIONE PANDINA, DACIA, POLO & LE ALTRE CITY CAR

Nel dettaglio, i modelli più in circolazione sulle strade italiane che offrono versioni sotto gli 80 kW sono Fiat Pandina, Dacia Sandero, Citroën C3, Toyota Yaris, Renault Clio. Ma anche crossover come la Jeep Avenger la cui versione a benzina (1.2 Turbo) eroga esattamente 74 kW di potenza. Rietrano nel parametro anche Volkswagen Polo, Seat Ibiza, Peugeot 208, Opel Corsa, Hyundai i20 e Lancia Ypsilon. Ma bisogna fare attenzione perché per questi modelli 80 kW di potenza corrispondono alla versione più economica della vettura.

E CHI RESTA ESCLUSO DAL BENEFICIO

Fuori dai giochi dunque tutte le auto con motori dalla potenza superiore ai 110 cavalli. E quindi modelli, per esempio, come Volkswagen Golf, Toyota Yaris Cross fino ad Audi A3, Bmw Serie 1 o Mercedes Classe A. E tanto meno restano esclusi anche i modelli che pagano già il super bollo, la tassa per le auto con una potenza superiore a 185 kW (circa 252 cavalli).