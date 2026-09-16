mercoledì 16 Settembre 2026

A Roma, nel ‘salotto’ del Pantheon rinasce Grano, storico indirizzo del gusto

A settembre il ristorante ha riaperto completamente rinnovato iniziando un nuovo capitolo della sua storia

Data pubblicazione: 16-9-2026 ore 18:29Ultimo aggiornamento: 16-9-2026 ore 18:29

ROMA – Ci sono indirizzi che appartengono a una città prima ancora che alla sua geografia. Il ristorante Grano, a Roma, è uno di questi. A pochi passi dal Pantheon, tra le architetture e le prospettive del centro storico, nei primi giorni di settembre Grano ha riaperto le sue porte completamente rinnovato, inaugurando un nuovo capitolo della propria storia.

Il progetto della nuova proprietà “parte da una scelta precisa: non cancellare l’identità di un luogo conosciuto dai romani, ma reinterpretarla attraverso un’idea più contemporanea, elegante e internazionale dell’ospitalità- spiega una nota- La trasformazione è evidente già negli ambienti. La ristrutturazione ha dato al ristorante una veste nuova, più ricercata e di livello, nella quale estetica, atmosfera e attenzione al dettaglio diventano parte integrante dell’esperienza. Perché oggi l’alta ristorazione non vive soltanto nel piatto. È fatta di accoglienza, servizio, tempi, luci, dettagli e capacità di far sentire l’ospite al centro di un racconto”.

“Ed è proprio su questa idea che si costruisce il nuovo corso di Grano: offrire il massimo dell’esperienza culinaria, facendo convivere qualità gastronomica e piacere dell’ospitalità. Una filosofia particolarmente significativa in una città come Roma, dove mangiare significa inevitabilmente confrontarsi con una tradizione straordinaria, ma anche con un pubblico sempre più internazionale, abituato a cercare non soltanto una buona cucina, ma luoghi capaci di lasciare un ricordo. La sfida della nuova proprietà è proprio questa: custodire la memoria di un indirizzo storico senza vivere di nostalgia” conclude il comunicato.

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