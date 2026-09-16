Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 16 settembre 2026

L.ELETTORALE. SCHLEIN: LI MANDEREMO ANCORA SOTTO, TAJANI: IRREALE

Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l’approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria dem, Elly Schlein torna all’attacco definendola una legge pessima: “Si tratta di una truffa- dice- con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme”. Schlein promette quindi battaglia: “Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla camera un’altra volta”. A risponderle predicando ottimismo, il vicepremier Antonio Tajani: “Nuovo stop alla camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi”.

RAI. LA RUSSA: A BREVE NUOVI MEMBRI VIGILANZA, OPPOSIZIONI: NO FORZATURE

E’ ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di Vigilanza Rai. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo che, al termine della capigruppo di Palazzo Madama, ha fatto sapere di non voler accettare “forzature sulle nomine”. Il presidente dei senatori dem, Francesco Boccia, in particolare, chiede “una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo”. Su questo, conclude Boccia, “non abbasseremo la testa”.

EX ILVA. CASSAZIONE FISSA UDIENZA AL 20 OTTOBRE, CONGELATI I LICENZIAMENTI

Svolta nella vertenza ex Ilva: la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l’udienza sul ricorso contro lo stop dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l’incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d’Appello di Milano la sospensione dell’esecutività del decreto. Il Governo ha quindi congelato il dl sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la Fiom per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito.

ISTAT. 3,2 MLN DI DONNE HANNO SUBITO VIOLENZA PRIMA DEI 16 ANNI

Secondo il nuovo report Istat, oltre tre milioni di donne in Italia hanno subìto violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del Pd Valeria Valente sottolinea che “l’orco è in casa ed è necessaria l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale”. La deputata di Fratelli d’Italia Cristina Almici evidenzia invece che “il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso”.