Avis, presentati il logo e le mascotte celebrative per il centenario

ROMA – In vista del centenario dalla fondazione, AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) presenta il logo e le mascotte che accompagneranno le celebrazioni in programma per tutto il 2027. Realizzato in collaborazione con una classe del corso di Design della Comunicazione della NABA di Roma, il logo raffigura il numero 100 come un nastro continuo che forma un cuore, simbolo di solidarietà e attenzione verso gli altri. La palette richiama i colori identitari dell’Associazione, dal rosso del sangue al giallo del plasma, su una base azzurra, ed è accompagnata dal claim “Un secolo di doni che contano”.

Accanto al logo nasce la “Crew”, composta da quattro mascotte – Glo, Blanc, Plas e Rina – che rappresentano le diverse componenti del sangue e, attraverso linguaggi contemporanei e vicini alle nuove generazioni, raccontano i valori di sinergia, complementarietà e collaborazione propri della comunità AVIS.

“La collaborazione con NABA ha assunto per noi un valore speciale: grazie agli studenti e ai loro docenti che hanno coordinato il progetto, abbiamo potuto rileggere i 100 anni di AVIS attraverso nuovi linguaggi – spiega il presidente di AVIS Nazionale Oscar Bianchi. – Il logo e le mascotte racchiudono il senso più profondo di questa ricorrenza: un’occasione per consolidare l’importanza della cultura del dono e il ruolo della nostra associazione nella società italiana grazie ai nostri 1.300.000 soci e a più di 3.300 sedi presenti su tutto il territorio nazionale”.

“Siamo orgogliosi di questo progetto realizzato in occasione dei 100 anni di AVIS – commenta Antonella Salvatore, NABA Rome School Director – perché lavorare su temi come la donazione significa confrontarsi con valori profondi come la compassione, l’empatia e l’attenzione per il prossimo. Per i nostri studenti è stata un’opportunità per comprendere come la creatività e la comunicazione possano generare un impatto positivo nella società, contribuendo a diffondere una cultura della solidarietà e della cura reciproca”.

Le celebrazioni prenderanno il via nel 2027 e coinvolgeranno l’intero territorio nazionale, con eventi istituzionali, musicali e sportivi, insieme alle numerose iniziative organizzate dalle oltre 3.300 sedi AVIS. Un calendario pensato non solo per celebrare un secolo di storia, ma per guardare al futuro e continuare a promuovere la cultura della donazione.