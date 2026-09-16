Il Governo abolisce il bollo auto e moto, Meloni: “Una delle tasse più odiate”

ROMA – In Consiglio dei ministri arriva l’abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L’esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. “L’intervento- viene spiegato- punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto o moto per una platea molto ampia di italiani”. “Oggi il Governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani”, commenta la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

-“L’intervento sul bollo auto e moto, che approda oggi in Consiglio dei ministri, recepisce una battaglia che Forza Italia porta avanti con determinazione e sulla quale lavoriamo da settimane. Sono particolarmente soddisfatta che si stia anticipando una misura che avevamo indicato tra le priorità da portare nella prossima legge di bilancio”. Lo dichiara il sottosegretario all’Economia e alle Finanze, Sandra Savino, spiegand che “l’obiettivo è chiaro: eliminare una tassa che pesa ogni anno sui cittadini e sulle famiglie e che è tra le più mal sopportate proprio perché colpisce il semplice possesso di un bene, assumendo di fatto i caratteri di una patrimoniale. Ridurre la pressione fiscale significa anche intervenire su queste imposte che incidono concretamente sulla vita quotidiana degli italiani”