Biglietti per gli Oasis e ansia da ‘registrazione’? Ecco i meme virali per sconfiggerla

ROMA – Ormai che le date del tour degli Oasis 2027sono ufficiali, che è partita l’arzigogolata procedura di pre-pre-pre-vendita dei biglietti e che anche i muri sapranno quale album hanno pubblicato nel 1995 (questa la domanda rivolta a chi si è addentrato in questa benedetta ‘procedura), sono milioni in tutto il mondo i fan (o presunti tali) che vivono in trepida attesa il verdetto: saranno o non saranno i prescelti?

IL TEMPO STRINGE PER IL PRIMO STEP, LA DEADLINE DELLA ‘REGISTRAZIONE’

Si perché questa volta, per comprare i biglietti di un live, magari delle due serate romane della band del 29-30 luglio 2027, non basterà essere veloci sulla tastiera, né tantomeno essere disposti a pagare cifre da non poco conto. Per esempio, a Roma i prezzi partono da 92,29 euro sugli spalti e arrivano a oltre 220 euro per il prato. Per poter acquisire il diritto di accedere al concerto prescelto bisognerà aver superato il percorso di pre-selezione attentamente pianificato dall’organizzazione del tour della band di Manchester. Insomma, solo chi verrà scelto potrà comprare i biglietti e non resta che ‘candidarsi’ seguendo appunto la ‘strana’ procedura e iniziando intanto a registrarsi al sito oasisinet.com. E bisogna anche farlo presto perché i tempi stringono: bisogna registrarsi entro le 17(ora italiana) di giovedì 17 settembre.

LA DURA ‘SELEZIONE’: QUANDO I RISULTATI?

Se ci si è registrati non resta che attendere una email “con l’esito della registrazione” che potrà o meno contenere un codice preziosissimo che rappresenta la chiave per l’accesso alla vendita dei biglietti attraverso Ticketmaster. La tempistica di ricezione è prevista rigorosamente “tra giovedì 24 e domenica 27 settembre 2026″. Ma come ben viene detto una volta completato il primo step: “L’iscrizione non garantisce il ricevimento di un codice di accesso che dia la possibilità di acquistare biglietti”. Non solo: si avvisa anche che “i candidati selezionati saranno invitati in modo casuale ad acquistare biglietti in una specifica finestra di vendita” e se malauguratamente perderanno ‘l’attimo’, non potranno avere un’altra possibilità.

ANSIA DA FAN

Insomma ce n’è abbastanza per far salire l’ansia a chi si è addentrato in questa arzigogolata- e anche un po’ sadica- procedura di pre-pre-pre-vendita. E la spontanea reazione di milioni di fan sul web è quella di buttarla sull’ironia: in questi giorni che anticipano la chiusura del primo step di ‘registrazione’ sono spuntati centinaia di meme- diventati subito virali- dedicati allo stato d’animo dei fan e anche ai riti più o meno scaramantici messi in atto per il favore del ‘fato’.

LOTITO E LE PREGHIERE DI ZALONE NEI MEME “MADE IN ITALY”

Quelli ‘made in Italy’ sono riconoscibilissimi: c’è quello che riprende una processione sacra con tanto di preghiera ( ed è la citazione del film ‘Sole a Catinelle’ di Checco Zalone) e poi il video che ‘sfrutta’ l’arringa del presidente Claudio Lotito alla Reggina per ‘preparare la squadra alla guerra’.

LA PAZZIA PER GLI OASIS DI MR BEAN, GRETA & CO.

I meme internazionali si affidano invece a un personaggio tipicamente ‘british’, come Mr Bean, oppure scomodano Greta Thunberg e un suo celebre e animato discorso ambientalista in cui grida ‘vergogna’ a chi le ha rubato il futuro. O ancora, l’attore Adam Sendler in evidente disperazione per la non disponibilità di biglietti annunciata da Ticketmaster… Ma sono solo alcuni dei meme più virali sul tema: tutto lascia presagire che siamo solo all’inizio della ‘pazzia da biglietti Oasis’ dentro e fuori i social.