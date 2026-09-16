Tg Esteri, l'edizione di mercoledì 16 settembre 2026

MO. L’ESCALATION NELLO YEMEN HA GIÀ CAUSATO MIGLIAIA DI PROFUGHI

Sono già svariate decine di migliaia le persone che in Yemen hanno dovuto abbandonare le proprie case in seguito alla ripresa dei combattimenti tra i combattenti houthi di Ansar Allah e l’esercito del governo internazionalmente riconosciuto del presidente Rashad al-Alimi, e che coinvolge anche l’Arabia Saudita. Il movimento ribelle, che controlla parte dello Yemen nord e centro-occidentale, intende rafforzare il suo controllo su città e porti che si affacciano sul Mar Rosso, fino allo stretto di Bab Al-Mandab. Si tratta di un altro snodo chiave per il commercio di gas e petrolio, e che mette in difficoltà soprattutto Riad, le cui navi cargo sono già state espulse dallo Stretto di Hormuz. Teheran nega di stare sostenendo gli houthi. Intanto, la popolazione sconta il costo dei combattimenti: già 2mila le persone che si sono riversate nel vicino Gibuti in cerca di riparo dagli attacchi.

SUDAFRICA. NESSUN POLIZIOTTO IN PIÙ PER ‘ULTIMATUM’ A MIGRANTI

In Sudafrica la polizia non disporrà di budget aggiuntivo per accrescere la presenza degli agenti in vista di una manifestazione contro le persone migranti fissata per il 30 settembre: lo ha annunciato la numero due della polizia nazionale, la commissaria Tebello Mosikili, confermando che gli agenti “continueranno a monitorare la situazione”. Il gruppo di attivisti March to March ha fissato a fine mese il nuovo ‘ultimatum’ perché gli stranieri senza documenti a lascino il Paese. La proposta non ha alcuna valenza ufficiale e punta a fare pressioni sul governo e gli stranieri, per limitare gli ingressi e incoraggiare le deportazioni, minacciando di portare in piazza oltre un milione di manifestanti. In Sudafrica da aprile si osserva un aumento dell’intolleranza verso i migranti, con gravi episodi di violenza. Il governo di Ciryl Ramaphosa ha fatto appello alla solidarietà tra i Paesi tramite l’Unione africana, ma nessuna politica specifica è stata messa in campo.

11 SETTEMBRE. IN USA SI COMMEMORA, IN CILE CADE SILENZIO

Venerdì 11 settembre il mondo si è stretto agli Stati Uniti per ricordare le quasi 3mila persone rimaste uccise, 25 anni fa, negli attacchi terroristici. Un evento che per il 64% degli statunitensi, ha cambiato la vita del Paese per sempre. In Cile, invece, nessuna commemorazione ufficiale per il 53esimo anniversario dal colpo di stato che rovesciò il governo del presidente Salvador Allende – inviso agli Stati uniti di Nixon – favorendo l’ascesa del generale Augusto Pinochet. Una mossa che ha aperto un forte dibattito interno, con una parte dell’opinione pubblica che ha bocciato la mossa del presidente José Antonio Kast “atto di negazionismo” e “mancanza di rispetto” per la memoria delle 40mila vittime della dittatura. Esponente della destra ed estimatore di Pinochet, Kast ha spiegato che per il Paese è giunto il momento di lasciarsi il passato alle spalle e “guardare avanti”.

COLOMBIA. TRIBUNALE BLOCCA DISERBANTI SU CAMPI DI COCA

La Colombia è uno dei primi produttori mondiali di coca e così il governo del presidente De la Espriella vorrebbe irrorare di diserbante le piantagioni illegali di coca nel Putamayo, in Amazzonia, recuperando una pratica messa la bando undici anni fa. Ma un giudice ha detto stop, accogliendo il ricorso presentato da una organizzazione locale secondo cui la sostanza dispersa nell’ambiente andrebbe a causare danni sia alla salute delle persone che all’ecosistema. Si tratta della quarta sentenza che sospende azioni di questo tipo. Le fumigazioni dei campi di coca vennero praticate in passato, ma poi nel 2015 il governo le mise al bando, dopo che l’Oms ne proclamò la tossicità. L’attuale esecutivo, parte dell’alleanza Scudo delle Americhe promossa in alcuni Paesi dell’America centrale e meridionale dal presidente Donald Trump in chiave antidroga, vuole invece ripristinarle.