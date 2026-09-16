mercoledì 16 Settembre 2026

Che cos’è un “membro associato” dell’Unione Europa?

Non si sa ancora, è uno status non regolamentato in alcun trattato. Ma il Canada potrebbe diventarlo, ha detto von der Leyen

Data pubblicazione: 16-9-2026 ore 14:39Ultimo aggiornamento: 16-9-2026 ore 14:39

ROMA – No, il Canada non entrerà in Europa. Ma potrebbe davvero diventare il primo “membro associato” dell’Unione Europea della sua storia. Primo per un motivo ovvio: lo status di “membro associato” in realtà non esiste ancora, non è regolamentato da nessun trattato. E’ una suggestione politica, per ora.

Ursula von der Leyen ha lanciato l’amo nel suo discorso da Bruxelles, parlandone come una sorta di evoluzione dell’accordo di libero scambio che l’Unione ha già con il Canada dal 2017, il Ceta. Ha detto di voler “portare le relazioni con il Canada al livello più alto possibile”. L’asticella non è ancora posizionata. Il Canada secondo molti europeisti acquisirebbe un ruolo simile a quello di un paese osservatore permanente delle Nazioni Unite, non si sa se eventualmente con diritto di votare in sede di assemblea.

“Non si tratta di un’alleanza contro qualcun altro, ma per la forza comune”, ha specificato von der Leyen. Il sottotesto ha un soggetto evidente: gli Stati Uniti di Trump, in guerra commerciale con il Canada e con l’Europa. Trump ha più volte minacciato di voler trasformare il Canada nel “51esimo stato” Usa. Il primo ministro Carney ha definito il Canada il “paese più europeo tra quelli che non stanno in Europa”.

L’articolo 49 del Trattato sull’Unione Europea dice chiaramente che può chiedere di entrare a far parte dell’Unione solo uno stato europeo, cosa che il Canada non è. Il Trattato sarebbe teoricamente modificabile, ma è una strada per ora poco percorribile.

Il “membro associato” Canada però è una sfida diplomatica affascinante. A maggio maggio era naufragata la proposta del cancelliere tedesco Friedrich Merz di ammettere l’Ucraina con questo status.

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