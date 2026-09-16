La Rai invia a Ranucci una lettera di contestazione per violazione delle norme interne

ROMA – Cinque giorni per fornire una risposta esaustiva, in caso contrario, l’ipotesi più probabile è quella dell’avvio di un provvedimento disciplinare. Attraverso una lettera, la Rai mette nero su bianco una nuova lettera di contestazione nei confronti di Sigfrido Ranucci per aver violato alcune norme interne della Rai. Lo scrive corriere.it Stando a quanto riporta il quotidiano, l’ex conduttore di Report avrebbe consentito l’accesso in Rai ad alcuni personaggi tra cui Lavitola, a cui avrebbe anche inoltrato circolari interne corredate da pesanti giudizi nei confronti dell’azienda. A questi fatti, si aggiungerebbero anche i commenti sui social fatti da Ranucci sui conduttori scelti dalla Rai per la conduzione di Report. La lettera, arriva alla vigilia del Cda previsto per domani.

Ieri, intanto, Sigfrido Ranucci ha formalizzato il ricorso d’urgenza alla Sezione Lavoro del Tribunale di Roma con l’obiettivo di far dichiarare illegittimo il provvedimento dello scorso 28 agosto con cui la Rai lo ha sollevato dalla conduzione e dalla responsabilità come autore del programma d’inchiesta.